Mal eben einfach auf "Einfach" gehen

PC Xbox X PS5

Teaser Seid ihr froh darum, im laufenden Spiel noch den Schwierigkeitsgrad ändern zu können?

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Soulslikes stechen bekanntlich damit aus der aktuellen Spiele-Landschaft heraus, dass sie in der Regel keine Schwierigkeitsgrade bieten, sondern auf eine fordernde Spielerfahrung ausgelegt sind. Doch selbst wenn man mehrere Schwierigkeitsgrade zur Auswahl hat, ist die andere Frage, ob man nach der anfänglichen Entscheidung auf den Schwierigkeitsgrad festgelegt bleibt, oder ihn im Spielverlauf weiter anpassen kann.

Früher war die Wahl noch häufiger bindend, heute könnt ihr dagegen zum Beispiel in Baldur's Gate 3 auch nach 60 Stunden und mehr noch die Herausforderung in den Kämpfen anpassen. Und auch in Alan Wake 2 könnt ihr bei allen Horror-Einflüssen nicht nur den Schwierigkeitsgrad senken, sondern nach schwierigen Stellen selbigen auch wieder nach oben schrauben. In der heutigen Sonntagsfrage haken wir nach: Wie sehr schätzt ihr diese Freiheiten durch einen dynamisch im Spielverlauf anpassbaren Schwierigkeitsgrad?

Ihr könnt eure Stimme für die Sonntagsfrage bis Montag um 09:00 Uhr abgeben – wenn ihr eure Meinung ändert, könnt ihr auch bis dahin noch eine andere Antwort einloggen. Danach schließen wir die Umfrage und präsentieren euch etwas später in Form eines News-Updates das entstandene Meinungsbild. Ihr habt Ideen für eine Sonntagsfrage? Dann schickt doch eine PN an Hagen. Den Link zur Übersicht der mehr als 200 bisherigen Sonntagsfragen findet ihr weiter unten unter "Quellen" verlinkt.