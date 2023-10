GG-Userinhalte: Rückblick auf KW 43/2023 und Ausblick auf KW 44/2023

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Hiermit möchten wir euch einen Überblick über die Inhalte von GamersGlobal-Usern geben, die im Laufe der aktuellen Woche erschienen sind. Außerdem werfen wir einen Blick in die Zukunft und deuten an, welche User-Inhalte euch in der nächsten Woche erwarten könnten.

KW 43: Rückblick von Montag, 23. Oktober, bis Sonntag, 29. Oktober 2023

Spiele-Checks

Hearts of Iron 4: Arms Against Tyranny (zum Spiele-Check)

Da ist der angekündigte Strategie-Check von Vampiro ! Diesmal ging es um den DLC Arms Against Tyranny von Hearts of Iron 4 : "Dank umfangreichen Ausbaus der nordischen Länder, mehr Immersion und Stellschrauben bei Wirtschaft und Spezialeinheiten sowie vielen Details gehört Arms Against Tyranny in jedes HoI4-Arsenal."



Einen Tag später begab sich Crizzo für euch aufs Eis und prügelte mit seinem Schläger auf unschuldige Plastikscheiben ein. Sein Fazit zu NHL 24 : "Äußerst umfangreiches und unterhaltsames Eishockeyspiel mit überragender Präsentation, Steuerung und tollem Spielgefühl."



Der dritte Check der Woche kam von TheLastToKnow, der seine Begeisterung für Indie-Adventures wieder einmal nicht verbergen konnte. Für Abscission fand er nur warme Worte: "Eine bis zum Schluss spannende Mystery-Detektivgeschichte mit verschiedenen Enden, verpackt in einem klassischen Point-and-Click-Adventure."

User-Artikel

Simon the Sorcerer 3D (zum User-Artikel)

Der fünfte Teil von TheLastToKnows "Das Adventure Soft-Vermächtnis" handelte vom Umstieg auf 3D-Spiele und die damit verbundenen Probleme. Außerdem stellte er kuriose Ableger der Serie und weitere Fortsetzungen von Simon vor, die nicht von Adventure Soft stammen.



(zum User-Artikel) Der fünfte Teil von TheLastToKnows "Das Adventure Soft-Vermächtnis" handelte vom Umstieg auf 3D-Spiele und die damit verbundenen Probleme. Außerdem stellte er kuriose Ableger der Serie und weitere Fortsetzungen von Simon vor, die nicht von Adventure Soft stammen. Fangame: Power Bomberman (zum User-Artikel)

Auch Nischenliebhaber kehrte zurück und präsentierte euch den neuesten Teil seiner Fangame-Serie. Die Fan-Umsetzung von Bomberman hatte ihm besonders gut gefallen: "Dass in Power Bomberman ein ganzes Jahrzehnt Arbeit steckt, merkt man in jeder Hinsicht."

Vermischtes

Ausblick auf KW 44

Mittlerweile sind wieder einige Spiele-Checks in Arbeit. Die speziell dafür kalibrierte Spiele-Check-Kristallkugel lässt die Genres "Globalstrategie" und "Shoot-em-up" aufleuchten...



Der beschwerliche Weg auf den Gipfel des Berges, auf dem das User-Artikel-Orakel thront, war diesmal nicht besonders lohnend. Ob die neuesten Artikel von Corlagon , Vampiro oder TheLastToKnow bis zum nächsten Wochenende fertig sein werden?!



, Vampiro oder TheLastToKnow bis zum nächsten Wochenende fertig sein werden?! Außerdem rollt eine neue Lawine von Galerien auf euch zu, von Nischenliebhaber höchstpersönlich zusammengestellt.

Die eine oder andere Überraschung ist wieder einmal nicht ausgeschlossen.

Wie kann ich mitmachen?

