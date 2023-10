Heute vor... 15 Jahren: Fallout 3

Serie von Maverick

PC 360 PS3

In der GamersGlobal News-Artikelreihe "Heute vor... xx Jahren" blicken wir auf die Releases namhafter Genre-Titel und andere Ereignisse aus der mehr als 50-jährigen Spielegeschichte zurück.

Am 28. Oktober 2008 veröffentlichten die amerikanischen Bethesda Game Studios das Open-World- RPG Fallout 3 für PC, Xbox 360 und die PS3. Der Titel entführte den Spieler in ein postapokalyptisches Amerika, das von einem Atomkrieg verwüstet war. In der Hauptstory schlüpften wir in die Rolle eines Bewohners des "Vaults 101", einer der vielen unterirdischen Bunkeranlagen und menschlichen Zufluchtsstätten. Auf der Suche nach dem verschwundenen Vater erkundeten wir die Gegend des zerstörten Washington D.C. und trafen auf mutierte Kreaturen und menschliche Gegner, die uns an den Kragen wollten. In den verbliebenen Enklaven gab es allerlei skurrile Charaktere und mehrere Fraktionen anzutreffen, mit denen wir handeln, quatschen oder uns ihnen anschließen konnten, um an besonders starke Rüstungen und Waffen zu gelangen.

Der Titel beeindruckte seinerzeit mit seiner offenen 3D-Spielwelt (wahlweise in Ego-Ansicht oder per Third-Person-View), die dem Spieler neben der Erkundung viele Freiheiten bot, seinen eigenen Fußabdruck im Ödland zu hinterlassen. Denn neben der, für Bethesda typischen eher vor sich hin plätschernden Hauptgeschichte, wartete eine Unmenge an spannenden und lustigen Nebenquests auf den fleißigen Entdecker. Das integrierte Karma-System und moralische Entscheidungen im Spiel wirkten sich zudem auf das Ende von Fallout 3 aus, so dass manche Wahl wohl überlegt zu treffen war. Die hauseigene Gamebryo-Grafik-Engine schaffte es seinerzeit, die zerstörte Landschaft der USA in all ihrer düsteren Schönheit darzustellen und sorgte trotz (oder gerade wegen) ihrer Ödnis für eine melancholische Endzeit-Stimmung, der man sich nur schwer entziehen konnte.

Fallout 3 setzte sich, neben der neuen Perspektive, von den isometrischen Vorgängern Fallout und Fallout 2 (die von Interplay stammten) auch von der Spielmechanik etwas ab: Der Titel war eine gelungene Mischung aus Ego-Shooter und Rollenspiel, die weiterhin genügend Möglichkeiten bot, seinen Charakter zu entwickeln und zu individualisieren, denn das bekannte S.P.E.C.I.A.L.-System für die Charaktererschaffung und Skills war nach wie vor fester Bestandteil von Fallout 3. Das neuartige V.A.T.S. -System erlaubte es, die nun in Echtzeit statt rundenbasiert ablaufenden Gefechte zu verlangsamen, um in einem taktischen Modus umzuschalten. Dort konnten gezielt bestimmte Körperteile der Gegner anvisiert werden, um bei einem Treffer spielrelevante Verkrüppelungs-Effekte auszulösen. Die dazugehörigen Gore-Effekte gab es jedoch nur in der Uncut-Version zu sehen.

Von Spiele-Kritikern und Fans wurde Fallout 3 rund um den Globus begeistert aufgenommen, der Rollenspiel-Titel erhielt zahlreiche Auszeichnungen und verkaufte sich im Laufe der Zeit weltweit mehr als 12 Millionen Mal. Nach dem Release wurde der Titel mit mehreren kostenpflichtigen Erweiterungen versehen, die die Spielwelt und die Story erweiterten. Abgesehen vom Ableger Fallout - New Vegas (2010, von Obsidian Entertainment) gab es mit Fallout 4 (2015) und Fallout 76 (2018) bisher zwei weitere Bethesda-Titel zur langlebigen Endzeit-Serie. Die Spiele kamen zwar inhaltlich mit Neuerungen (wie etwa einem reduzierten RPG-Anteil oder dem Fokus auf Online-Multiplayer) daher, die nicht jedem Serien-Fan schmeckten, jedoch den ursprünglichen "Geist" der Fallout-Serie weiterhin atmeten. Denn Krieg, Krieg bleibt immer gleich...