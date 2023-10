Blacksad - Under the Skin: Bis zum 30. Oktober kostenlos auf gog.com

PC Switch XOne PS4 MacOS

Das 3D-Comic-Adventure Blacksad - Under the Skin (zum Spiele-Check) aus dem Jahr 2019 könnt ihr euch ab sofort bis zum 30. Oktober um 15:00 Uhr kostenlos auf gog.com herunterladen. Die Voraussetzung ist (wie bei vielen Gratisangeboten auf GOG zuvor), dass ihr dort registriert seid und zustimmt, "Marketingkommunikation von GOG und CD Projekt" an eure hinterlegte Mailadresse zu erhalten.

Blacksad stammt von den Pendulo Studios, die durch Runaway - A Road Adventure bekannt wurden und deren neues Spiel Tim & Struppi - Die Zigarren des Pharaos (zum Angespielt-Artikel) schon vor der Tür steht. Ihr spielt die titelgebende Hauptfigur Blacksad, einen anthropomorphen Kater, der sich seinen Lebensunterhalt als Privatdetektiv verdient. Das Spiel ist passenderweise in einem Film-Noir-Stil gehalten und erinnert spielerisch an frühere Telltale-Games-Adventures. Es handelt sich um eine Adaption des Comics von Juan Díaz Canales und Juanjo Guarnido.