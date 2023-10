PM: Version 4.2 „Maskerade der Frevler“ von Genshin Impact (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Reisende! Das Entwicklerteam von Genshin Impact meldet sich erneut zu Wort! Seit Version 4.0 haben wir schon mehrere verschiedene Mächte dabei erlebt, wie sie mit der zerstörerischen Prophezeiung Fontaines umzugehen versuchten. Mit der Veröffentlichung von Version 4.2 am 8. November ist es endlich an der Zeit, sich der größten Gefahr zu stellen, mit der wir in Teyvat bisher konfrontiert waren. Außerdem werden Furina, unser Hydro-Archon, sowie Charlotte, die Reporterin vom Dampfvogel, endlich zu spielbaren Figuren und vertrauenswürdigen Verbündeten.

Abgesehen von der bevorstehenden Krise wird sich Fontaines Karte weiter nach Osten ausdehnen. Um den Turm, den nebligen Wäldern und Seen verbergen sich Geschichten und neue Hoffnungen.

Mit Version 4.2 erreicht die Haupthandlung in Fontaine ihren Höhepunkt. Die große Flut rückt näher und das Wasser des Urmeers, das in der Lage ist, alle Bewohner Fontaines zu vernichten, wird schon bald eintreffen. Selbst der Elementardrache kann das Meerwasser diesmal nicht zurückhalten. Die Bühne ist vorbereitet und alle in Fontaine, einschließlich dem Hydro-Archon, dem Obersten Richter, dem „Herzog“ und Verwalter aller Gesetzlosen, der Spina di Rosula und selbst Arlecchino der Fatui, werden ihr bestes tun, um gegen diese Katastrophe anzukämpfen.

Der Weg zur Rettung Fontaines steckt voller Gefahren, dazu zählt auch der neue wöchentliche Boss „Sternenverschlingender Narwal“, ein riesiger Wal, der aus seiner Gefangenschaft ausgebrochen ist und in das Land eindringt. Das Schlachtfeld liegt in einem verträumten Meer aus Sternen, in dem der Gegner umherstreift und Angriffe mit einer großen Reichweite ausübt. Finde einen Weg, seinen Angriffen auszuweichen und den Wal wütend zu machen. Sobald er euch geschluckt hat, geht der Bosskampf in die zweite Phase. Hier wird man dem Gegner „Reiter des Bösen“ in menchlicher Form gegenüberstehen.

Die prophezeite Katastrophe erweckt auch den „Hydro-Imitator“, einen weiteren Bossgegner in menschlicher Form aus Fontaine. Beachte im Kampf, dass der Boss an Macht gewinnt, indem er die kleinen „unvollkommenen Imitatoren“ absorbiert.

Während wir die größte Bedrohung für Fontaine bekämpfen, werden sich uns zwei wichtige Figuren mit erheblichem Einfluss auf Fontaines Gesellschaft anschließen. Fontaines „einzigartiger“ Archon sowie die talentierte Reporterin werden im Aktionsgebet der ersten Hälfte der Version als neue 5- bzw. 4-Sterne-Figuren verfügbar sein.

Angesichts der Katastrophe in Fontaine wird Furina als Hydro-Archon endlich ihre Entscheidung im Rampenlicht offenbaren. Nur dann werden wir wissen, welche Veränderungen oder Überraschungen sie mit sich bringen wird. Zum Glück werden wir aber die Möglichkeit haben, Furina für unsere Truppe zu gewinnen und in ihrem Legendenauftrag sowie weiter später mehr zu ihrem Hintergrund zu erfahren.

Furina ist für ihre Eleganz und sternenhafte Präsenz bekannt und wird als mächtige Einhänder-Figur mit Hydro-Kraft dazukommen, die das Schlachtfeld gleich einem Bühnenauftritt dominieren kann. Sie verfügt über zwei Arkhe-Energiesignaturen, die jeweils zu einer anderen Elementarfähigkeit führen. Furina setzt im Kampf standardmäßig eine Ousia-Energiesignatur ein, die es ihr ermöglicht, drei Mitglieder des Salon solitaire herbeizurufen, um ihre Gegner anzugreifen. Wenn Furina zur Pneuma-Energiesignatur wechselt, ändert sich ihr Aussehen und sie beschwört mit ihrer Elementarfähigkeit stattdessen die „Sängerin der Ströme“, die aktive Figuren heilen kann. Mit ihrer Spezialfähigkeit erhält Furina „Pomp“, sobald sich die Lebenspunkte von Truppenmitgliedern erhöhen oder verringern, und erhöht deren verursachten Schaden und passiven Heilungsbonus. Wenn sich Furinas Beschwörung auf dem Feld befindet, kann sie außerdem über das Wasser laufen!

Die andere spielbare Figur, Charlotte, ist die Spitzenjournalistin vom Dampfvogel und wird als 4-Sterne-Figur mit Katalysator und Kryo-Kraft auftreten. Mit ihrem maßgeschneiderten Fotoapparat „Herr Vérité“ kann Charlotte ihre journalistischen Talente nahtlos in den Kampf integrieren. Gegner, die von ihrer Elementarfähigkeit betroffen sind, erleiden zeitweise Schaden, während ihre Spezialfähigkeit einen „Feuilleton-Bereich“ erzeugt, welcher Truppenmitglieder heilen und den darin befindlichen Gegnern Kryo-Schaden zufügen kann.

Neben Furina und Charlotte wird in der ersten Hälfte des Aktionsgebets auch Baizhu zurückkehren, gefolgt von Cyno und Kamisato Ayato in der zweiten Hälfte.

Das Gebiet von Fontaine erstreckt sich ostwärts bis zum Wald von Erinnyes und dem abgelegenen Turm im Bezirk Morte. Vielleicht ist dir der Ipsissimus-Turm bereits auf der Reise mit dem Aquabus aufgefallen. Die Zeit ist gekommen, um eine alte Geschichte aufzudecken, die mit dem Wasser des Urmeers zu tun hat. Auch die seit Version 4.0 eingeführte Auftragsreihe „Das große Abenteuer des Narzissenkreuzes“ findet an dieser Stelle ein unerwartetes Ende.

Auch unter Wasser wurde eine mysteriöse Kontamination festgestellt. Der Wald von Erinnyes ist von einem unbekannten Nebel, verdorrten Pflanzen und einer Keimdecke durchzogen. Allerdings sind hier auch neue Lebensformen entstanden, wie etwa der neue Fontemer-Mutant „xenochromatischer Poingpoing-Oktopus“, der bei der Säuberung des Waldes behilflich sein könnte.

Auch die saisonale Aktion beginnt auf Erinnyes, wo Gerüchte über Wasser-Unholde im Umlauf sind. Fréminet und ein kleiner Uhrwerkpinguin namens „Thelxie“ könnten bei den Untersuchungen hilfreich sein. Indem man bunte Muscheln, Korallen und andere Gegenstände aus verschiedenen Unterwasserregionen sammelt, kann man den kleinen Pinguin hochstufen und weitere seiner Fähigkeiten freischalten.

Außerdem werden auch weitere Aktionen und Minispiele verfügbar sein. Zum Einen ist die Aktion mit den Pilzbestien wieder zurück, bei der man mit ihnen gegen mächtige Monster kämpfen kann. Außerdem kommt die Foto-Aktion nach Fontaine, bei der man Fotos gegen Belohnungen eintauschen kann, darunter das „Spezial-Analyse-Zoomobjektiv“, welches am Fotoapparat angebracht werden kann. Dieses Zoomobjektiv kann im Kampf nicht verwendet werden, es sei denn, Charlotte bedient es. Seit der Veröffentlichung von Fontaine in Version 4.0 nähern wir uns endlich der Wahrheit und dem Höhepunkt von Fontaines Haupthandlung. Wir hoffen, dass alle eine einzigartige Reise in Fontaine erleben werden. Bis zum nächsten Mal!