PM: Eine eigene Wunschliste erstellen: So sichert ihr euch immer den besten Preis (Sony Playstation Blog)

So viele tolle Spiele, so wenig Zeit: Wenn ihr die Spiele, die ihr haben wollt, auf eure persönliche Wunschliste setzt, werdet ihr automatisch sofort informiert, wenn es Rabattaktionen und Preissenkungen gibt. Und wusstet ihr schon, dass ihr eine Nachricht erhaltet, wenn ein Wunschspiel neu in das ständig wachsende Angebot eures PlayStation Plus Extra- oder Premium-Abonnements aufgenommen wird? Wir zeigen euch, wie ihr diese nützliche Sparfunktion auf eurer PlayStation Konsole oder in der PlayStation App am besten nutzt.

Ruft im PlayStation Store auf der PlayStation-Konsole oder auf dem PC die Übersichtseite zu einem Spiel auf. Mit einem Klick auf die Schaltfläche Wunschliste mit dem Herzsymbol fügt ihr das Spiel hinzu. Ist es euer erster Eintrag, wird automatisch eine persönliche Wunschliste erstellt, die ihr beliebig erweitern könnt.

Das funktioniert natürlich auch über die PlayStation App für iOS und Android, wenn ihr unterwegs auf eurem Smartphone spontan einen interessanten Titel seht und bei einem Schnäppchen zuschlagen wollt.

Über den PlayStation Store habt ihr jetzt jederzeit Zugriff auf eure Wunschliste, das Herz-Symbol findet ihr auf PS5, in der PlayStation App oder im Browser auf dem PC direkt in der oberen Zeile rechts neben den Kategorien.

Wenn ihr bereits eine umfangreiche Liste erstellt habt, könnt ihr die Wunschliste auf eurer PS5 ganz einfach nach verschiedenen Kriterien sortieren. Klickt dazu auf das Sortiersymbol mit dem Abwärtspfeil und wählt aus, ob ihr nach dem Erscheinungsdatum, dem Preis, dem Namen oder dem Zeitpunkt, an dem ihr das Spiel hinzugefügt habt, sortieren wollt.

Damit ihr keine Nachricht über tolle Rabattaktionen oder Preissenkungen verpasst, könnt ihr bei Wunschlisten-Updates Popups anzeigen lassen. Geht dazu auf eurer PS5 in die Einstellungen – Mitteilungen – Wunschlisten-Updates und stellt sicher, dass die Funktion Popups anzeigen aktiviert ist. Standardmäßig sind Popups bei Spielen, Videos und Übertragungen deaktiviert. Wenn ihr auf jeden Fall sofort informiert werden wollt, egal was ihr gerade macht, ändert diese Einstellung..

Möchtet ihr auch in der PlayStation App sofort über Preisänderungen informiert werden, dann lasst Push-Mitteilungen zu. Diese Option findet ihr in den Einstellungen über das Zahnrad-symbol oben rechts auf der Startseite der App und den Unterpunkt Push-Mitteilungen. Im Abschnitt Konten und Angebote sollten Wunschlisten-Updates aktiviert sein.

