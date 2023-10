PM: Wie Star Ocean The Second Story R ein klassisches Abenteuer aus der ersten PlayStation-Ära neu erfindet und modernisiert (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

dem Development Producer und Director, möchte ich Fans und Neulingen einen tiefen Einblick in den Entwicklungsprozess von Star Ocean The Second Story R ermöglichen.

Dieses brandneue Remake des klassischen Rollenspiels aus der ersten PlayStation-Ära erscheint am 2.November2023 für PS5 und PS4 und erweitert das ursprüngliche Abenteuer um überarbeitete Mechaniken, einen neu arrangierten Soundtrack mit neuer Musik und einen gewagten neuen „2,5D“-Kunststil.

Das gesamte Team hat sein Herz und seine Seele in dieses epische Abenteuer gesteckt. Daher dachte ich, ich würde euch vor Veröffentlichung des Spiels mal einen Blick hinter die Kulissen ermöglichen und euch erklären, wie wir die Herausforderung angegangen sind, ein so beliebtes Spiel neu zu erfinden.

Zunächst einmal fragt man sich vermutlich: Warum überhaupt sollte man Star Ocean The Second Story überhaupt neu aufsetzen? Die einfache Antwort ist: Die Fans haben uns kontinuierlich darum gebeten! Selbst als wir neue Teile der Spielereihe entwickelten, wie zum Beispiel Star Ocean The Divine Force aus dem Jahr 2022, fragten die Fans immer wieder nach der Rückkehr von Star Ocean The Second Story!

In diesem Jahr jährt sich die Erstveröffentlichung des Spiels zum 25. Mal. Logischerweise haben wir uns Gedanken darüber gemacht, was wir tun könnten, um diesen Anlass zu würdigen. Damals hatte ich das Glück, Yuichiro Kitao von Gemdrops, Inc. kennenzulernen, der später an der Entwicklung mitarbeiten sollte. Wir haben uns über das Projekt ausgetauscht und er war schnell mit der Idee eines Remakes einverstanden.

Na ja, streng genommen ist das nicht ganz wahr. Ursprünglich hatten wir geplant, das Spiel als Remaster zurückzubringen, ähnlich wie Star Ocean First Departure R. Unsere Pläne änderten sich jedoch schlagartig, als wir eine Concept Art sahen, die vom Team von Gemdrops, Inc. erstellt wurde.

Dieses Konzept zeigte den Kunststil, den wir letztendlich wählen würden – einen Mix aus 2D und 3D. Der Stil war neu und belebend, bewahrte aber vor allem die Atmosphäre, die durch den ursprünglichen Pixelstil geschaffen wurde. Gleichzeitig kann mit diesem neuen Stil die Welt immer noch auf eine Weise präsentiert werden, die dem entspricht, was sich jeder Spieler und jede Spielerin beim Spielen der Originalversion vorgestellt hat – eine wahre Welt voller Abenteuer!

Kitao (Gemdrops): Wir haben uns Mühe in die diesen neuen Look gesteckt. Unser Ziel war ein Mittelweg zwischen dem, was bei Fans, die die PS1-Version gespielt haben, Erinnerungen weckt, und dem Look, der heute beliebt ist.

Das war jedoch nicht unser einziges Ziel. Wir dachten auch darüber nach, wie es wäre, selbst einer der Charaktere im Pixelstil zu sein und wie die Welt aus dieser Perspektive als realistische 3D-Welt ausgesehen hätte. Dann haben wir versucht, das in diesen 3D-Umgebungen zum Leben zu erwecken.

Komaki: Als wir mit der eigentlichen Entwicklung begannen, hatten wir zwei wichtige Aspekte im Kopf: Wir wollten alles bedenken und bewahren, was das Originalspiel so beliebt gemacht hat, aber gleichzeitig Star Ocean The Second Story R als modernes Rollenspiel erschaffen, das neuen Spielerinnen und Spielern Spaß machen würde.

Ein großer Teil bei der Entwicklung eines Remakes besteht darin, die Erinnerungen jener Fans zu respektieren, die das Spiel von seiner Veröffentlichung auf der ersten PlayStation bis heute unterstützt haben. Zu diesem Zweck haben wir viele Gespräche und Gameplay-Systeme hinzugefügt, die es euch ermöglichen, diese erstaunlichen Charaktere auf einer tieferen Ebene als je zuvor kennenzulernen.

Aber es war auch wichtig, sicherzustellen, dass Spielerinnen und Spieler, die das Original noch nicht gespielt haben, das Spiel als ein frisches und modernes Erlebnis genießen können. Wir haben zum Beispiel das Kampfsystem neu erstellt und das ursprüngliche Kampfsystem in ein knalligeres, aufregenderes Erlebnis verwandelt. Wir haben auch Funktionen hinzugefügt, die man heute von einem Spiel erwartet, wie zum Beispiel eine Schnellreisefunktion und andere Funktionen, die Hürden im Spiel abbauen.

Indem wir diese Konzepte bei der Entwicklung im Hinterkopf behalten haben, ist es uns meiner Meinung nach gelungen, ein Spiel zu erschaffen, das den Fans und denjenigen, die zum ersten Mal Star Ocean spielen werden, gleichermaßen Spaß macht!

Komaki: Wir wollten das Kampfsystem in Star Ocean The Second Story R nicht komplett neu erfinden. Stattdessen wollten wir die Kämpfe des Originalspiels zu etwas weiterentwickeln, das sowohl bestehenden Fans als auch neuen Spielerinnen und Spielern Spaß macht.

Als Erstes haben wir daher die allgemeine Geschwindigkeit der Kämpfe erhöht. Das bedeutete aber nicht nur, sie schneller zu machen; wir haben das Kampfsystem auch angepasst, um ein besseres Tempo zu ermöglichen.

Kitao: Wir haben auch neue Systeme wie die „Break“ und „Assault Action“ eingeführt. Mit der „Break“-Funktion könnt ihr Angriffe kombinieren, um die Schilde eurer Gegner zu durchbrechen und sie zu betäuben, während ihr mit „Assault Action“ einen Charakter, der nicht zu eurer aktiven Gruppe gehört, dazu auffordern könnt, einen Angriff zu starten und sich an einer Kombo zu beteiligen.

Diese Mechaniken ermöglichen euch strategischere Kämpfe und vermitteln euch gleichzeitig das Gefühl, an der Seite einer Vielzahl von Verbündeten zu kämpfen.

Ihr könnt sogar Charaktere aus anderen Star Ocean-Spielen dazuholen, von denen einige zum ersten Mal in Pixelform erstellt wurden! Wir wissen, dass viele von euch bereits andere Star Ocean-Spiele gespielt haben. Daher wollten wir, dass diese Charaktere als besondere Leckerbissen für euch erscheinen. Von ihren Kampfmoves könnt ihr Großes erwarten!

Die Mechaniken in Star Ocean The Second Story R wurden implementiert, um die Spielerinnen und Spieler dazu zu ermutigen, ständig darüber nachzudenken, wie sie am besten kämpfen, um in einem Kampf die Oberhand zu erlangen. Wir bieten euch viele Optionen!

Komaki: Als wir Star Ocean The Second Story R zum ersten Mal ankündigten, war jeder im Team gespannt, was die Leute sagen würden, wenn sie den Kunststil sehen. Und wir waren besonders gespannt auf das Feedback zur Demo. Ich bin daher sehr stolz und dankbar, dass so viele Menschen positiv darauf reagiert und gesagt haben, dass sie sich auf dieses Spiel freuen.

Star Ocean The Second Story R ist ab dem 2.November2023 für PS5 und PS4 erhältlich. Wenn ihr es spielt, hoffen wir, dass es die Art von Spiel ist, die euch in Erinnerung bleibt – und dass ihr andere Leute über dieses Star Ocean-Abenteuer informiert, das nur dank unserer Fans entwickelt wurde!