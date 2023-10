Like a Dragon - Infinite Wealth: Urlaubsinsel im Gameplay-Trailer

Ab in den Urlaub

In Infinite Wealth, der Fortsetzung von Yakuza - Like a Dragon (im Test, Note 8.5), wird Held Ichiban erneut mit seinen Gefährten Rundenkämpfe bestreiten und allerhand Crime-Drama-Eskapaden erleben.

Was Ichiban macht, wenn er davon eine Pause braucht, zeigte der neueste Gameplay-Trailer. Bodenständig wie er ist, reitet er auf einem Delphin zum Dondoko-Resort. Diese Urlaubsinsel bietet Gameplay im Stile der im Indie-Bereich beliebten entspannten Leben-Simulationen. Ihr könnt etwa mit dem Baseball-Schläger Erze abbauen, Insekten fangen oder Möbel für euer Urlaubshäuschen bauen und es ganz nach euren Wünschen dekorieren. Ähnlich wie in Animal Crossing - New Horizons (im Test, Note 7.5) hört es aber nicht bei eurem Haus auf, ihr könnt auch die Insel selbst umfassend gestalten sowie Geschäfte eröffnen.

Doch auch auf der Insel können Rowdys auftauchen, denen ihr sehr, sehr kräftig all die Verspannungen heraus massiert. Like a Dragon - Infinite Wealth erscheint am 26. Januar 2024 für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series S|X.