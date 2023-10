PM: Free-Week-Event für Anno 1800 angekündigt (Ubisoft News)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Düsseldorf, 26. Oktober 2023 – Ubisoft® kündigte heute ein Free-Week-Event* für Anno 1800 an, das auf PC über Ubisoft Connect, Epic und Steam vom 2. bis 6. November und auf Xbox Series X | S sowie PlayStation 5 vom 9. bis 13. November verfügbar ist.

Der Trailer zum Free-Week-Event kann unter folgendem Link gefunden werden:

Während des Free-Week-Events besteht Zugriff auf sämtliche Spielinhalte. Alle, die teilnehmen, können ihren Spielfortschritt beim Kauf des Spiels übernehmen**. Auf PC ist zudem die Jubiläumsausgabe für das komplette Anno 1800 Spielerlebnis*** erhältlich und es gibt Preisnachlässe auf das Spiel, sämtliche Season Pässe sowie kosmetische DLCs****. Das Cosmetic Pack Bundle 2, das Anfang des Monats veröffentlicht wurde, wird ebenfalls vergünstigt angeboten. Darüber können Dank des Friend-Referral-Programms Spielende der Next-Gen-Konsolenversion ihre Freund:innen während des Free-Week-Events zum Spiel einladen und exklusive Belohnungen erhalten.

Anno 1800 ist ein Städtebau- und Strategiespiel, das von Ubisoft Mainz entwickelt wurde, in welchem Spielende ihre Führungsqualitäten unter Beweis stellen können. Es gilt gigantische Metropolen zu errichten, effiziente und gewinnbringende Logistiknetzwerke aufzubauen, einen exotischen neuen Kontinent zu kolonisieren, Expeditionen in die ganze Welt zu unternehmen und Gegner diplomatisch, wirtschaftlich oder militärisch zu dominieren.

Mehr Informationen zu Anno gibt es hier: https://annogame.com/console

Weitere Informationen zu Anno 1800 können auf Anno Union gefunden werden: https://www.anno-union.com/

* Das Free-Week-Event findet auf PC über Ubisoft Connect, Epic und Steam vom 2. November um 18 Uhr bis 6. November um 10 Uhr, auf PlayStation 5 und Xbox Series X | S vom 9. November um 19 Uhr bis 13. November um 10 Uhr statt.

**Sämtliche Spielfortschritte während des Free-Week-Events können ins gekaufte Spiel übernommen werden, unabhängig von der Plattform, dank des Cross-Plattform Cloudspeicher-Systems. Eine Onlineverbindung und ein Abonnement kann zum Start des kotenlosen Spiels erforderlich sein.

***Die Jubiläumsausgabe enthält neben dem Hauptspiel die Season Pässe 1 bis 4, Bonusinhalte und alle zwölf bisher veröffentlichten sowie die vier kommenden Kosmetische Pakete.

****Preisnachlässe für Anno 1800, die verschiedenen Editionen, Year Pässe und Cosmetic DLCs sind je nach Plattform unterschiedlich.

© 2023 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Ubisoft and the Ubisoft logo are registered trademarks in the US and/or other countries.

Über Ubisoft Mainz:

​Die in Mainz sitzenden Entwicklungsteams arbeiten an einigen von Ubisofts erfolgreichsten Spielereihen. Aus dem historischen Kern der mitteldeutschen Stadt entwickelt das Studio in leitender Funktion genredefinierende Titel wie das von Kritikern gefeierte Anno 1800. Außerdem unterstützt Ubisoft Mainz mit jahrzehntelanger Erfahrung in der AAA-Entwicklung als Co-Entwicklungsstudio bei Projekten wie dem Esports-Erfolgstitel Tom Clancy's Rainbow Six Siege sowie bei zukünftigen Titeln wie Beyond Good and Evil 2. Ubisoft Mainz ist Teil des Ubisoft Blue Byte Studio Netzwerks. Mehr Informationen unter https://mainz.ubisoft.com.