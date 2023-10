PM: Das epische Sci-Fi VR-Adventure Journey to Foundation erscheint heute für Meta Quest 2 und PS VR2 (Cosmocover)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Das epische Sci-Fi VR-Adventure Journey to Foundation erscheint heute für Meta Quest 2 und PS VR2

– Erlebt die Welt von Isaac Asimovs ikonischer Foundation-Reihe, die den Grundstein für das legte, was Science Fiction heute ist. –

26. Oktober 2023 – Vancouver, Canada – Das erfahrene VR-Enwicklungsstudio Archiact hat Journey to Foundation zum Preis von 37.99€ für PlayStation VR2 und Meta Quest 2 veröffentlicht.

Das Spiel basiert auf der Bestseller-Buchreihe “Foundation” vom legendären Science Fiction Autor Isaac Asimov. Journey to Foundation wurde exklusiv für VR entwickelt und erlaubt so ein unglaublich immersives Erlebnis – Ihr entscheidet, wer in den letzten Atemzügen des Imperiums zu Ruhm gelangt und wer in den Feuern der Anarchie vergeht.

Schlüpft in die Rolle von Agent Ward, einer Spionin der Komission, die aufbricht um eine Entführung zu untersuchen und sich bald mittem im Kampf um die Zukunft der Menschheit wiederfindet.

Werdet ihr an der Seite des sterbenden Imperiums streiten, oder schließt ihr euch der Foundation an, um aufzubauen, was verloren ging?

Features:

Journey to Foundation kann ab sofort für 37,99€ im PlayStation Store und Meta Store erworben werden. Eine Version für PICO 4 folgt Ende November.

Folgt dem Spiel auf Twitter , Discord und Instagram , um weitere Geheimnisse des Universums und Behind-the-Scenes-Einblicke zu entdecken.

Über Archiact VR.

Archiact hat seinen Sitz in Vancouver, Kanada, wo das Expert*innen-Team seit 2013 unvergessliche Virtual- und Augmented-Reality-Erlebnisse erschafft. Archiact hat bereits über 30 Titel für verschiedene VR/AR-Plattformen veröffentlicht, darunter DOOM 3: VR Edition, MARVEL Dimension of Heroes und das preisgekrönte FREEDIVER: Triton Down.

https://archiactvr.com/ .