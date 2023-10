Manor Lords: Early-Access-Start am 26. April 2024 und direkt im Game Pass

PC

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Manor Lords ist ein im Europa des 14. Jahrhunderts angesiedelter, historischer City-Builder-Strategie-Mix vom Ein-Mann-Entwickler Slavic Magic. Der sehnlichst von Spielern erwartete Titel ist das am dritthäufigsten gewishlistete Spiel auf Steam, hat während des Xbox Partner Programms ein Release-Datum bekommen: Manor Lords soll am 26. April 2024 in den Early Acces starten. Publisher Hooded Horse ist dazu auch eine Partnerschaft mit Xbox eingegangen, so dass ihr sofort zum Release auch im PC Game Pass im Rahmen des Game Preview Programms loslegen könnt. Alternativ ist Manor Lords auch auf Steam und GOG erhältlich. Ein späterer Xbox-Konsolenrelease und eine Aufnahme in den Katalog des Xbox Game Pass sind ebenfalls geplant. Den Release-Date-Reveal-Trailer könnt ihr euch direkt unter dieser News anschauen.

Manor Lords verknüpft City-Builder-Systeme mit komplexen Produktionsketten und bietet zusätzlich noch taktische Echtzeitkämpfe die an Total War erinnern. Als Lord könnt ihr eine eigene Garde anheuern, seid aber auch in kriegerischen Zeiten auf eure Bewohner angewiesen, die ihr entsprechend ausrüsten müsst. Und während ihr auf Feldzügen seid, leidet eure Wirtschaft unter der Abwesenheit der Arbeiter, die noch dazu womöglich nicht alle ihre Schwerter wieder zu Pflugscharen machen werden. Ihr könnt als Lord sogar durch eure Siedlung spazieren.

Die beworbenen Features von Manor Lords sind:

Authentische historische Details, die von Franken des 14. Jahrhunderts inspiriert sind, von der Architektur bis zur Bekleidung

Ressourcen- und Produktionsketten von Nahrung über Baumaterialien bis hin zu Waffen und Rüstungen

Handelt mit anderen Regionen und betreibt mit anderen Lords Diplomatie während ihr euren Reichtum und Ruhm ausbaut

Taktische Echtzeitkämpfe in denen ihr eure Arbeiter zur Miliz macht um eure Heimat zu verteidigen oder benachbarte Ländereien zu erobern

Jahreszeiten, Krankheiten und Wildtiere sorgen für eine lebendige mittelalterliche Welt mit vielen Details

Es wird neben einer englischen Version unter anderem auch eine deutsche Lokalisation geben.