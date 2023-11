Darauf freut sich die Redaktion im... November 2023

Comic-Kapriolen und Spin-off-Bonanza

Teaser Das Marvel-Universum feuert aus allen Rohren, während so einige bekannte Spiele-Serien im November mit etwas anderen Auskopplungen antreten.

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Jörg Langer

Hagen Gehritz

Benjamin Braun

Michael Hengst

[FILME/SERIEN]

Ich gebe zu, ich bin ein Fan der Invincible-Comics von Walking Dead-Erfinder Robert Kirkman und habe die Bücher verschlungen. Die etwas „andere“ Superhelden-Geschichte ist zwar nicht ganz so schräg wie The Boys von Garth Ennis, aber eine willkommene Abwechslung zum DC und Marvel-Einheitsmischmasch. Auf Netflix erscheint im November nun die zweite Season zur gleichnamigen Comic-Fernsehserie. Apropos schräg: Fest eingeplant ist natürlich auch die fünfte Staffel der Fargo-Anthologie. Bisher wurde ich noch nie enttäuscht. Im Kino kommen diesen Monat nur zwei Filme, die mich interessieren: The Marvels steht bei mir fest im Plan, auch wenn das MCU derzeit doch ein wenig schwächelt. Außerdem freue ich mich auf den neuen Ridley Scott mit Joaquin Phoenix als Napoleon! Scott hat ein Händchen für epische Historienstoffe und der Trailer kann schon mal begeistern!



[SPIELE/BRETTSPIELE] Ist denn schon November? Das Jahr ist fast rum, Weihnachten steht praktisch vor der Tür und ich begeistere mich besonders für ein Remake eines Spiels auf dem Jahr 1996. Und dann noch Mario. Super Mario RPG - Legend of the Seven Stars für die Switch ist für mich ein Pflichtkauf. Klempner hin oder her. Als weiteren Kandidaten für die dunklen Abende habe ich natürlich Star Ocean - The Second Story R auf dem Zettel. Das JRPG-Tripple ist dann für den November erst komplett mit einem DLC: Tales of Arise: Beyond the Dawn. Ich bin gespannt, wie die Story um Alphen und Shionne weitergeht.



[SONSTIGES]

Im November habe ich nur wenig Zeit für andere Sachen. Arbeit, Filme und Spiele halten

mich auf Trab. Zur Entspannung habe ich Lego wieder für mich entdeckt. Spät, aber

immerhin. Je mehr Steine, desto besser. Zurzeit bastle ich an Star Wars-Modellen. Und nach

ein paar kleineren Fingerübungen wie Ashoka Tanos Shuttle oder der mit rund 1000 Teilen

überschaubaren Razor Crest, habe ich mein Auge auf die massiven, leider aber auch

sündhaft teuren, Modelle der Ultimate Collection-Serie geworfen. Ich muss mich nur

entscheiden: Den gigantischen Sternenzerstörer, den extra großen Millennium Falcon oder

doch lieber den riesigen AT-AT.





Christian Burtchen

[FILME/SERIEN] Natürlich kann es im November nur einen Film für mich geben. Mir gefällt der Regisseur! Mir gefällt das Genre! Mir gefällt die Hauptfigur! Mir gefällt die Körpergröße der Hauptfigur! Die Rede ist vongarantiert gigantomanischer Umsetzung von[SPIELE/BRETTSPIELE] Ich werde sowohlals auch das aktuelle Nostalgie-RPGweiterspielen (zu letzterem gibt's bald ein Jörgspielt für Premium-User). Von den neuen Titeln freue ich mich aufund auch auf das Remake zu[SONSTIGES] Gerade bereite ich die USB-Sticks für die Japandoku-Topspender vor, die Hagen und ich dann in einer großen Pack- und Frankieraktion auf den Weg bringen wollen demnächst. Und ich freue mich auf eine Woche Urlaub im November, bevor dann der Jahresendkampf startet...[FILME/SERIEN] Schon länger wurde mit die komödiantische Piraten-Serieempfohlen, die lose auf dem Leben des "Gentlemen-Piraten" Stede Bonnet (gespielt von) basiert. Bonnet ist in der Serie nicht gerade der geeignetste Kandidat, um seine chaotische Piraten-Crew zu führen. Die Truppe kreuzt aber die Wege vonin der Rolle des berühmten Black Beard. Lange war die Serie aber nur in den USA über HBO Max verfügbar, doch inzwischen ist sie auch in den hiesigen Gewässern eingeschifft.[SPIELE/BRETTSPIELE] Es wurde zwar schon mancher Titel wieins kommende Jahr verschoben, dennoch mangelt es nicht an interessantem Spielefutter im November: So freue ich mich nach meiner Anspielsitzung auf der Gamescom auf die Keilereien gegen größere Gegnermengen in. Mitrollt Sega zudem noch ein weiteres spannendes Spin-Off auf die Startbahn. Etwas gehaltvoller dürfte es dagegen im philosophischen Rätsel-Spielzugehen.[SONSTIGES] Ich freue mich auf das letzte Drittel von. Der Horror-Roman aus dem Jahr 1983 vonbeginnt mit einem sehr starken Mysterium: Eine ganze Stadt ist plötzlich tot. Einige der 500 Bewohner sind auf sehr mysteriöse Weise zu Tode gekommen, die allermeisten aber spurlos verschwunden. Die erste Hälfte mit wenigen Überlebenden ist klassisch unheimlich, doch wo andere Horror-Geschichten damit aufhören, dass die Welt von dem Unglück erfährt und die Spezialisten anrollen, wechselt Phantom dort nochmal die Gangart. In beiden Hälften aber ist die Geschichte außerordentlich spannend, was über die hölzernen Dialoge hinwegtröstet.[FILME/SERIEN] Ich persönlich finde ja, dassschon mit seinem Frühwerkden Höhepunkt seines Schaffens erreicht hat. Nichtsdestotrotz mag ich die meisten seiner Filme, so auch zuletzt. Na klar gibt es auch beidie Gefahr, dass der Film eher das Niveau vonoderhat. Aber beimache ich mir da keine großen Sorgen. Ansonsten vielleicht? Bin zwar tatsächlich schon nach dem dritten Teil ausgestiegen, aber wie Phil Dunphy inso schön oder zum Trash-Horror verkommende Filmreihen sagt, "ab dem siebten Teil wird es erst richtig magisch." Zudem werde ich mir wohlauf Amazon Video geben. Kenne davon bislang nur einzelne Fragmente, aber das schien mir sehr witzig zu sein. Außerdem mag ich[SPIELE/BRETTSPIELE] Dieses Jahr erscheinen praktisch jeden Monat zu viele (gute!) Spiele. Aber im Vergleich zum Oktober ist es zumindest etwas ruhiger, was die wirklich relevanten Games betrifft. Nicht ruhig genug, um jetzt schon Versäumtes nachzuholen, aber immerhin nicht so absurd mit Top-Titeln gespickt wie zuletzt der Oktober. Die Neuauflage eines mehr als 20 Jahre alten Spiels lasse ich hier mal weg, gebe aber zu, wennfür die Xbox käme, rangierte der Klassiker von Piranha Bytes ganz oben in meiner persönlichen Most-Wanted-Liste für diesen Monat. Ich freue mich aber auch sehr auf. Ich mag die Pendulo-Abenteuer allgemein, vor allem aber sieht die Hergé-Versoftung einfach nur toll aus, und atmosphärisch war das spielerisch ähnlich gelagertefür mich mit das stärkste Spiel der Spanier. Sehr gespannt bin ich zudem auf– bin aber noch unsicher, ob die Neuauflage auch etwas taugt.[FILME/SERIEN] Ein anhaltender Trend: Erst kurz nach der Veröffentlichung der „Darauf freut sich“-Artikel fallen mir eine Reihe von anderen Dingen ein, die ich teilweise sogar schon vorgeplant hatte. Bei Serien hilft immerhin die meist monatsübergreifende Veröffentlichung, also kann ich beruhigtaufführen, das allfreitaglich … existiert und mich etwas verwirrt, aber gleichzeitig nicht mehr genug interessiert, um in Podcasts und Videos nach Erklärungen zu suchen. Obden Begeisterungsgraphen wieder nach oben drehen kann? Ganz klar begeisterte (wenn auch ganz klar im Oktober) einstweilen– mein erster Konzertfilm und eine tolle Erfahrung.[SPIELE/BRETTSPIELE] Während das Jahr allgemein die Erfolgsserie „Große Hits, die mich nicht interessieren“ fortsetzt mit, werde ich mich auf das Mysterium vonstürzen. Und vorhin ist mir beim Überfliegen der Steam-Bibliothek aufgefallen, dass ich offensichtlich irgendwann einmalgekauft habe, also hat immerhin die Pile-of-Shame-Abarbeitung eine Remedy-Komponente.

Karsten Scholz

[FILME/SERIEN] Beim Überfliegen der neuen Serien-Staffeln und Filme aus den kommenden Wochen ist mir nichts Bemerkenswertes ins Auge gefallen. Kein Problem! Die Watchlists sind eh noch lang. Ein Beispiel: Nachdem wir mit Strange New Worlds endlich mal wieder Star-Trek-Feeling im Wohnzimmer hatten, holen wir gerade die letzte Staffel von Picard nach, die ja aus allen Poren Fan-Service schreit. Frisch beendet ist indes die erste Staffel von The Continental. Hat mir richtig gut gefallen! Die Action knallt, der Cast passt und ich mag einfach diese Schattenwelt des John Wick-Universums.

[SPIELE/BRETTSPIELE] Der November dürfte der erste Monat seit einer gefühlten Ewigkeit sein, in der ich Zeit habe, um verpasste Neuerscheinungen dieses verrückten Spielejahres nachzuholen. Lies of P und Star Trek - Infinite zum Beispiel, in die ich bisher nur kurz reinspielen konnte. Was tatsächlich Neuerscheinungen angeht, bin ich neugierig auf Persona 5 Tactica und Super Mario RPG. Und vielleicht sind ein paar Runden Teardown mit dem Großen auf der PS5 drin.

[SONSTIGES] BlizzCon, Baby! Die erste im Convention Center seit 2019. Sicherlich wird die neue WoW-Erweiterung angekündigt. Zudem erwarten wir neue Infos zur Zukunft von WoW Classic. Am meisten gespannt bin ich aber auf das neue Projekt von Chris Metzen und seinem Warcraft-Team. Das Blizzard-Urgestein soll die Franchise in eine erfolgreiche Zukunft führen. In Kombination mit der Unterstützung von Team Xbox ist zumindest meiner Fantasie in dieser Hinsicht keine Grenzen gesetzt. Hoffentlich denken Metzen und Co. ähnlich groß (und abseits der Games-as-a-Service-Pfade der vergangenen Jahre).