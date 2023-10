Wo steht die Steam-Konkurrenz

Teaser Seit dem Dezember 2018 positionierte Epic einen eigenen Spiele-Store als Steam-Konkurrenz. Nutzt ihr den Shop und hat der Launcher einen festen Platz auf eurer Festplatte?

Zuletzt machte Epic Games in der Branche auf sich Aufmerksam, weil etliche Mitarbeiter entlassen werden und die erst voriges Jahr gekaufte Musikplattform Bandcamp weiterverkauft wird. Indes feiert Ende des Jahres der im Dezember 2018 gestartete Epic Games Launcher seinen fünften Geburtstag.

In den Jahren fädelte Epic nicht nur diverse (zeit)exklusive Releases im eigenen Store ein (darunter etwa Control, das am Launchtag kostenlos dort erhältliche Total War Saga -Troy oder in diesem Jahr Dead Island 2), auch weiterhin bietet der Epic Games Store regelmäßig Spiele an, die ihr gratis in die Bibliothek eures Epic Games Launchers aufnehmen könnt – aktuell beispielsweise The Evil Within und auch bald dessen Fortsetzung.

In der heutigen Sonntagsfrage wollen wir wissen: Ist euch der Epic Games Launcher einer zu viel, den ihr daher nicht nutzt, oder tütet ihr auch dort immer mal wieder Spiele ein und zockt sie dann? Doch kauft ihr auch dort, oder nehmt ihr doch (fast) nur die Gratis-Spiele mit?

Ihr könnt eure Stimme für die Sonntagsfrage bis Montag um 09:00 Uhr abgeben – wenn ihr eure Meinung ändert, könnt ihr auch bis dahin noch eine andere Antwort einloggen. Danach schließen wir die Umfrage und präsentieren euch etwas später in Form eines News-Updates das entstandene Meinungsbild. Ihr habt Ideen für eine Sonntagsfrage? Dann schickt doch eine PN an Hagen. Den Link zur Übersicht der mehr als 200 bisherigen Sonntagsfragen findet ihr weiter unten unter "Quellen" verlinkt.