PM: Neuer Hordenmodus für The Dark Pictures: Switchback VR ist da (Sony Playstation Blog)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Wir bei Supermassive Games freuen uns unheimlich darauf, die neue rasante Survival-Herausforderung im Arcade-Stil für The Dark Pictures: Switchback VR präsentieren zu dürfen. Wie viele Räume könnt ihr bei eurem Abstieg in die Hölle mit nichts als euren Waffen und Reflexen abschließen? Beim Hordenmodus lag unser Fokus darauf, rasante, intensive und actionreiche Kämpfe mit dem Nervenkitzel einer Achterbahnfahrt zu verknüpfen, bei der die Konfrontation mit den eigenen Ängsten ein ganz neues Level erreicht.

Wir haben alle Features aus dem Standard-Spiel integriert und sie für den Hordenmodus verbessert. Versucht, nicht zu blinzeln, da die Blickerfassung den Kampf definitiv erschweren wird! Setzt auch eure anderen Sinne ein, um die Position der Gegner zu verfolgen, zum Beispiel durch das 3D-Audio, mit dem ihr ihre Schreie und ihr Flüstern gerade rechtzeitig hören könnt, um zu wissen, in welche Richtung ihr euer Magazin entladen müsst. Fühlt den Rückstoß eurer Waffen mit den adaptiven Triggern des PS VR2 Sense-Controllers– sie sind euer einziger Schutz vor den Horden. Spürt die Geschwindigkeit eures Wagens, wenn ihr steile Abhänge hinabrast und geradewegs in die Hölle hinabsteigt. Dieses Erlebnis wird euch noch lange in euren Albträumen verfolgen!

Wie weit könnt ihr es schaffen? Habt ihr die nötigen Fähigkeiten, um euch dem Hordenmodus zu stellen? Wir wollen hier keinen Druck aufbauen, aber der Rekord im Studio liegt bei 21 Stockwerken – hält es jemand von euch länger durch?

Und damit nicht genug: Diese neue Ergänzung zum Spiel ist im Grundspiel von Switchback VR kostenlosenthalten– einem Spiel, das euch durch euren persönlichen Albtraum schickt, in dem jede Strecke zu mehreren furchteinflößenden Wegen führt, die alle darauf ausgelegt sind, auf PS VR2 das Grauen in euch zu erwecken.

Im Grundspiel ist jede Strecke einzigartig und basiert auf den unheimlichen Monstern und Umgebungen aus der The Dark Pictures Anthology und enthält Easter Eggs aus Man of Medan, Little Hope, House of Ashes und The Devil in Me. Wir haben einige wirklich furchteinflößende Gegner aus diesen Spielen übernommen und sie in VR neu erschaffen.

Dieser düstere, horrorlastige Hordenmodus zieht euch direkt in die Hölle hinab! In diesem albtraumhaften Modus müsst ihr euch Schwärmen von Gegnern stellen und jeden Raum abschließen, um auf zunehmend schwerere Gegner zu treffen und Angriffe von allen Arten schrecklicher Erscheinungen aus den Untiefen der Hölle zu überleben.

Schon klar, ihr seid alle Adrenalin-Junkies und liebt die Abfahrten in Rush of Blood! Also haben wir das für unseren neuen Hordenmodus ins Extrem gesteigert: Wir haben sicher die Grenzen ausgereizt, wie groß wir die Abfahrten machen und welche Geschwindigkeit wir dem Wagen verpassen können. Also haltet euch gut fest, denn bei eurer Fahrt zwischen den Räumen bekommt ihr G-Kräfte zu spüren.

Beim Hordenmodus wartet eine neue Herausforderung auf euch … bei der Blinzeln sogar noch tödlicher ist. Setzt euch gegen Horden schrecklicher Matrosen, Dämonenhunde und maskierter Mannequins zur Wehr, während bei jedem Blinzeln neue Gegner auftauchen. Haltet die Augen offen, sonst wird der Tod euch schnell ereilen.

Sichert euch Belohnungen für eure Kopfschuss-Serien und erhaltet die Gelegenheit, die mächtigste Waffe in Switchback VR freizuschalten.

Danke an alle Switchback VR-Fans, die uns auf dieser wilden Fahrt bisher begleitet haben! Wir freuen uns unglaublich darauf, eure Reaktionen zu sehen, wenn ihr versucht, diese unheilbringenden Räume im Hordenmodus zu überstehen!

Der Hordenmodus von The Dark Pictures: Switchback VR ist jetzt erhältlich. Ladet Switchback VR für PlayStation VR2 herunter, um die Abwärtsspirale des Schreckens zu erleben, die euch im Hordenmodus erwartet.