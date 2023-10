Bioshock: Verfilmung weiterhin in der Produktion

Vor dem Streik der Autoren und Darsteller in Hollywood hatte Netflix eine Verfilmung des dystopischen Horror-Shooters Bioshock angekündigt.

Während sich die Darsteller weiter im Streik befinden, habe die Drehbuchautoren ihren Streit beigelegt und sind wieder an die Arbeit gegangen. Dies betrifft auch Michael Green, der vor dem Arbeitskampf mit dem Drehbuch für die Spieleverfilmung von Bioshock beschäftigt war. In einem Interview mit dem Branchenmagazin Collider gab er bekannt, dass es mit dem Streifen weitergeht:

Netflix hat sich großartig verhalten. Sie waren schon vor dem Streik begeistert und sind es jetzt immer noch. Ich wurde angerufen, in der Minute, in der der Streik vorbei war: Wie geht es voran?, Sind Sie bald fertig?

Ich treffe mich regelmäßig mit dem Regisseur Francis Lawrence und seinem Team, um den Drehbuchentwurf für die Wiederaufnahme der Produktion zu verfeinern. Wir sind alle optimistisch. Wir alle lieben es. Es ist eine große, ausufernde Albtraumwelt, die wir in der Realität sehen wollen. Wir hoffen es also. Ich würde mich freuen, bald ein Update für Sie zu haben.