Heute vor... 18 Jahren: Fear - First Encounter Assault Recon

Am 19. Oktober 2005 veröffentliche der amerikanische Entwickler Monolith Productions (No One Lives Forever, Tron 2.0) unter dem Publisher Vivendi Games hierzulande den Horror-Egoshooter Fear - First Encounter Assault Recon für PC (später auch für Xbox 360 und PS3).

Die Story des Egoshooters drehte sich um einen geheimen Militäreinsatz in einer Forschungseinrichtung, bei dem die Spezialeinheit F.E.A.R. (First Encounter Assault Recon) den telepathisch begabten Kommandanten Paxton Fettel aufhalten sollte, der eine Armee von Klon- Soldaten kontrollierte. Dabei gerieten wir als neues F.E.A.R.-Mitglied, der "Point-Man" in eine Reihe von übernatürlichen Ereignissen, die von einem mysteriösen Mädchen namens Alma ausgingen. Alma war die Quelle von Fettels Kräften und hatte eine dunkle Vergangenheit, die mit dem Konzern Armacham Technology verbunden war. Die wendungsreiche Geschichte enthielt zahlreiche gescriptete Jumpscares und verstörende Visionen, die einem immer tiefer in das Geheimnis von Alma und Fettel eintauchen ließen.

Eine Besonderheit von Fear war die seinerzeit fortschrittliche KI der Gegner. Die Soldaten arbeiteten zusammen, versuchten euch zu flankieren, oder euch aus der Deckung zu treiben, was zu spannenden Schusswechseln führte. Der hörbare Funkverkehr der Gegner verstärkte noch die Stimmung in den Gefechten, in denen ihr verschiedene Waffen wie Pistolen, Maschinengewehre und auch Granaten einsetzten konntet. Zusätzlich wart ihr mit der Fähigkeit ausgestattet, kurzeitig die Zeit zu verlangsamen.

Monoliths modifizierte LithTech Jupiter Ex Grafik-Engine sorgte grafisch für ein sehenswertes Zusammenspiel von Licht und Schatten innerhalb der Levels. Deren Partikelsimulation setzte die brachialen Feuergefechte und die zerstörbare Umgebung durch Schüsse und Explosionen brillant in Szene und vermittelte im Verbund mit dem Zeitlupen-Effekt eine spektakuläre Sicht auf die Action, wie ihr sie vielleicht aus dem Film Matrix oder dem Remedy-Titel Max Payne kanntet.

Fear wurde von den Spiele-Redaktionen sehr positiv aufgenommen und erhielt viele Auszeichnungen für dessen Grafik und Sound, die spielstarke KI, die gelungene Inszenierung und seine düstere Horror-Atmosphäre, die an Filme wie The Ring erinnerte. Der Titel erhielt mit Extraction Point und Perseus Mandate noch zwei Erweiterungen und schaffte es mit zwei weiteren Fortsetzungen (2009 und 2011) zur mehrteiligen Fear-Serie.