Europa Universalis 4: Immersion Pack King of Kings erscheint am 6.11.

Paradox Interactive hat angekündigt, dass das meie Immersion Pack King of Kings für sein Grand-Strategy-Flaggschiff Europa Universalis 4 am 6. November erscheinen wird. Die großen Nationen des Ostens haben ihren Glanz verloren: Konstantinopel ist nicht mehr das Zentrum eines mächtigen Reiches. In Kairo versuchen die Mamluken, mit dem aufstrebenden nördlichen Nachbarn Schritt zu halten. Und in Persien ist das iranische Volk unter vielen Kleinkönigen aufgeteilt. In King of Kings ist es an euch, den Mantel des Imperiums zurückzuerobern und eure Nation zu neuer Größe zu führen. Den Pre-Order-Trailer könnt ihr euch direkt unter dieser News anschauen.

Bereits ab dem 6. November könnt ihr die Geschichte dieser drei Großreiche und mehrerer kleiner Nationen neu schreiben. Denn King of Kings widmet sich auch den ganzen historischen nicht-osmanischen Mächten zwischen dem östlichen Mittelmeer und Indien. Dazu gehören Hunderte neuer Missionen und viele weitere Änderungen.

Die beworbenen wichtigen Updates:

Persien: Ihr nutzt den Einfluss der persischen Kunst und Kultur, um die benachbarten Königreiche in euren Bann zu ziehen. Mehr als 70 neue nationale Missionen. Einzigartige Auswahl an Missionen je nach nationaler Religion - Sunniten, Schiiten oder Zoroastrier - sowie Zentren der Reformation und andere Möglichkeiten, den Glauben zu verbreiten. Neue nationale Ideen, einzigartige Regierungsreformen und einzigartige Zustände und Agenden.

Ägypten der Mamluken: Mehr als 30 neue nationale Missionen. Neue diplomatische Optionen wie der Export von ägyptischem Getreide und die Förderung der Hadsch. Einzigartige mamlukische Regierungsreformen, Söldnerkompanien und Landprivilegien. Möglichkeit der Verwestlichung Ägyptens.

Byzantinisches Reich: Mehr als 60 neue nationale Missionen. Einzigartige Regierungsreformen und Ständeprivilegien. Neuer Untertanentyp - die Pronoia. Über 50 neue byzantinische Ereignisse und 10 neue Entscheidungen.



Außerdem gibt es Änderungen für:

Armenien und Georgien: Zwei christliche Königreiche zwischen aufstrebenden Imperien.

Arabien und Jemen: Konkurrierende Mächte auf der arabischen Halbinsel, die die heiligen Stätten des Islam und die Handelswege nach Indien bewachen.

Ardabil: Ein wichtiges Zentrum der iranischen Kultur und der Ursprungsstaat des modernen Persien/Iran.

Aq Qoyunlu und Qara Qoyunlu: Turkmenische Mittelmächte, die der osmanischen Expansion vor der Vereinigung Persiens Widerstand leisteten.

Ihr könnt King of Kings bereits zum empfohlenen Verkaufspreis von 14,99 Euro vorbestellen.