PM: Football Manager 2024 – Early Access jetzt verfügbar (Cosmocover)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Football Manager 2024 – Early Access jetzt verfügbar

London, England – 19. Oktober 2023 – Im Trainergeschäft hört das Streben nach Perfektion nie auf und ab sofort können Fans in aller Welt im Early Access von Football Manager 2024 neue Wege zum Sieg finden – bei Steam und im Epic Games Store.

Alle, die FM24 bei einem von SEGA zugelassenen digitalen Händler* gekauft haben, können sich jetzt bei Steam oder Epic einloggen und das Spiel direkt in der Bibliothek starten.

Die Early-Access-Version ist eine fast vollständige (aber nicht finale) Version von FM24, bei der während des Spiels einige Bugs und Probleme auftreten können. Diese können über die Schaltfläche „Bug melden“ in der Seitenleiste des Spiels direkt an das Team von Sports Interactive gemeldet werden. Das Onlinespiel ist ebenfalls aktiviert, aber bis zum offiziellen Erscheinen des Spiels gibt es keinen Zugang zum Steam Workshop oder zu den Pre-Game- oder In-Game-Editoren.

Die Early-Access-Version enthält außerdem Informationen, die sich noch im Genehmigungsprozess durch die Rechteinhaber befinden, und kann Daten enthalten, die zum jetzigen Zeitpunkt nicht genau die Daten der realen Welt widerspiegeln. Aus diesem Grund kann es sein, dass einige Club- und Spieler-Assets während des Early Access nicht vorhanden sind. In der Early-Access-Phase von FM24 begonnene Einzelspielerkarrieren können in das am 6. November weltweit erscheinende finale Spiel übernommen werden.

FM24 ist der 20. und bislang kompletteste Teil der legendären Reihe von Sports Interactive™ und SEGA© und bringt unter anderem die langerwartete Möglichkeit, Spielstände aus FM23 zu übernehmen. Das diesjährige Spiel ist eine Liebeserklärung an den Fußball und das Produkt aus zwei Jahrzehnten Hingabe zu unserer Vision, absolut authentischen Fußball zu schaffen. FM24 ist voll mit neuen Features, von denen viele vom Expertenwissen neuer und bestehender Partner in der Welt des Profifußballs profitieren.

Die ständige Weiterentwicklung des Fußballs zeigt sich in einer Reihe von Änderungen beim Spieltagerlebnis, die die Fans noch näher an die innovativsten Taktiktrends des Sports heranbringen. Intelligente Positionswechsel auf dem Feld und die brandneue Rolle des inversen Außenverteidigers geben mehr Möglichkeiten für taktische Experimente und die Spieltage selbst profitieren von verbesserten Spieleranimationen und realistischerer Ballphysik und Beleuchtung.

Spezialtrainer für Standardsituationen feiern ihr Debüt in der Reihe und sind ein wichtiger Teil des überarbeiteten Standardsituationen-Editors, der neue und intuitive Wege bietet, um in jedem Szenario spielentscheidende Standardvarianten zu entwickeln.

Verbesserungen bei Rekrutierungsentscheidungen gegnerischer Trainer und beim Finanzsystem im Spiel machen jede Karriere noch herausfordernder und dynamischer. Mit den neuen Mittelsleuten und den erweiterten Beraterfunktionen gibt es mehr realistische Tools als je zuvor, um Spieler zu verkaufen und den nächsten Kaderneuaufbau in Angriff zu nehmen.

Schließlich können die Fans ihre Spieler jetzt mit individuellen Zielen dazu motivieren, nach mehr zu streben und ihre Leistung zu verbessern. Außerdem profitieren sie von realistischeren und konstruktiveren Interaktionen mit ihrem Kader und Mitarbeiterstab.

Eine brandneue Lizenzvereinbarung mit der Meiji Yasuda Insurance Ltd J.1 League, J.2 League und J.3 League bringt erstmals Japan als spielbare Nation und passend dazu ist Japanisch nun eine offizielle Sprache im Spiel.

Wer noch nicht vorbestellt hat, kann dies immer noch nachholen – wer FM24 für PC und Mac ab jetzt bis zur Veröffentlichung des Spiels am Montag, den 6. November, bei einem teilnehmenden digitalen Händler vorbestellt, erhält Early Access und 10 % Rabatt.

Weitere Details zu FM24, darunter einige exklusive Feature-Enthüllungen für unsere FMFC-Mitglieder, gibt es auf www.footballmanager.com .

*Early Access ist nur über von SEGA anerkannte digitale Händler verfügbar. Hier gibt es eine umfassende Liste digitaler Händler und weitere Informationen dazu, was von SEGA anerkannte Händler auszeichnet.

About Sports Interactive™:

Sports Interactive (SI) is the world’s leading developer of immersive sports management simulations. Founded in 1994, SI became a wholly owned subsidiary of SEGA in 2006. Based in Stratford, East London, the SI team takes on the gaming genre through a diverse array of disciplines powered by more than 290 full-time staff members and support from a large global network comprising roughly 1,400 researchers.. SI is an official partner of many major football clubs, leagues and organisations, including Manchester City, Brighton & Hove Albion, UEFA, the Bundesliga, LFP, the EFL and the League Managers Association, as well as numerous charities and not for profit organisations. Further information on the studio and its work can be found at www.sigames.com.

About Football Manager™:

Football Manager (FM) is the world’s leading football management simulation title and our iconic, award-winning series has captivated a global pool of players for two decades. FM takes players to the heart of the beautiful game and lets them create their own football story and live out their dreams as manager of their favourite club. With more than 50 of the top footballing nations to manage in and a database of more than 800,000 active players and staff from around the world of football, the game offers an unrivalled simulation experience. The game tasks players with making the key decisions at their club and forces them to responsible for them including transfer recruitment, tactical development and player development. Players must navigate the pressures of modern football by meeting their owner’s objectives and handle both the media and fan scrutiny that comes from performance on Matchday. FM has grown to become more than just a game and is now deeply embedded in the football industry with the FM database now powering the recruitment strategies of professional clubs around the world of football. The game has become an integral part of modern fan culture, shaping the discourse around the professional game. It has been the inspiration for several books, a stand-up comedy show and even a feature-length documentary. For more information on Football Manager, visit footballmanager.com.

About SEGA® Europe Ltd.:

SEGA® Europe Ltd. is the European Distribution arm of Tokyo, Japan-based SEGA CORPORATION, and a worldwide leader in interactive entertainment both inside and outside the home. The company develops and distributes interactive entertainment software products for a variety of hardware platforms including PC, wireless devices, and those manufactured by Nintendo, Microsoft and Sony Interactive Entertainment Europe. SEGA wholly owns the video game development studios Two Point Studios, Creative Assembly, Relic Entertainment, Amplitude Studios, Sports Interactive and HARDlight. SEGA Europe’s website is located at www.sega.co.uk.