Macher von Slay The Spire veröffentlichen Gratisspiel Dancing Duelists

PC

Mega Crit Games, die Entwickler des Sammelkartenspiels Slay The Spire, haben im Rahmen des Game-Jam Jump Ship Jam in drei Wochen ein neues Spiel erstellt: Dancing Duelists. Es ist ein Deckbuilding Autobattler, bei dem ihr für euren Character ein Kartendeck zusammenstellt und diese Karten dann in Duellen gegen die anderen Charaktere automatisch gespielt werden. Wie das Spiel abläuft zeigt auch das unten eingebundene Video.

Der Game-Jam wurde von itch.io ins Leben gerufen mit dem Ziel, eine neue Engine auszutesten und ein Spiel in der Zeit von drei Wochen fertigzustellen. Dies soll Indie-Entwickler ermutigen, die aufgrund aktueller Events überlegen ihre Spieleengine zu wechseln.

Dancing Duelists könnt ihr gratis auf itch.io herunterladen, es gibt Versionen für Windows, Linux und MacOS. Die Entwickler wollen explizit kein Geld, sondern rufen Spieler auf, Geld an die Godot-Engine zu spenden.