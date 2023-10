Heute vor... 21 Jahren: No One Lives Forever 2

Serie von Maverick

Am 18. Oktober 2002 veröffentlichte Entwickler Monolith mit No One Lives Forever 2 hierzulande für den PC den zweiten Teil der Geheimagenten-Serie mit der sympathischen britischen Spionin Cate Archer (die für die fiktive Unity-Geheimorganisation arbeitete). Die schlagfertige Cate hatte bereits mit ihrem ersten Auftritt im Jahre 2000 die Herzen der Kritiker und Gamer im Sturm erobert, punktete der Vorgänger mit seiner stilsicheren und ebenso witzigen Persiflage auf die klassischen Geheimagenten-Filme der 60er Jahre im Stil von James Bond. Ein weiterer Baustein des Erfolgs war die coole Inszenierung der aberwitzigen Geschichte und die gelungene Vermischung des klassischen Egoshooter-Genres mit optionalen Stealth-Anteilen zu einem spielerisch ansprechenden Cocktail.

Es sollte nicht überraschen, dass Monolith für den Nachfolger auf dem bewährten Erfolgsrezept aufbaute und die grundsätzliche spielerische Ausrichtung beibehielt, aber dennoch mit ein paar Neuerungen (wie dem spürbaren Ausbau der Agenten-Skills mit verdienten Erfahrungspunkten) um die Ecke kam. In der neuen und herrlich abstrusen Story-Kampagne, die optisch wieder von der hauseigenen Lithtech-Engine ansprechend visualisiert wurde, kam es zu Spannungen zwischen den beiden Supermächten USA und der UDSSR wegen einer kleinen Insel. Ihre neue Mission führte Cate Archer rund um den Globus in exotische Gefilde und lies sie auf neue und altbekannte Feinde ihres mächtigen Gegenspielers, der HARM-Organisation, stoßen.

Eine große Stärke von NOLF 2 war, neben dem abwechslungsreichen und kreativen Level-Design, das erneut vielfältige Gameplay, um die jeweilige Missionen zum erfolgreichen Abschluss zu bringen. Man konnte sich entweder lautlos oder mit Waffeneinsatz durchkämpfen, je nachdem, für welche Ausrüstung man sich zu Beginn entschied. Im Spiel gab neben einer großen Auswahl an Waffen auch einsetzbare Gadgets, die teilweise sehr skurril waren. Zum Beispiel gab es eine Bananenschale, mit denen Kate die Gegner ausrutschen ließ, eine als Katze getarnte Bombe, oder eine Lippenstift-Kamera, mit der man um die Ecken spähen konnte. Für zusätzliche spielerische Auflockerung sorgten zudem Minispiele und kleinere Rätsel, die in den Levels eingestreut waren. Das spektakulär inszenierte Duell, der Kampf im umherwirbelnden Wohnwagen während eines Wirbelsturms im Ohio-Trailerpark, dürfte den damaligen Spielern auch heute noch in guter Erinnerung sein.

Das Konzept von Monolith ging jedenfalls erneut auf: No One Lives Forever 2 wurde von der weltweiten Spiele-Presse wieder gefeiert, erhielt viele Top-Bewertungen sowie Auszeichnungen und war rückblickend betrachtet sicher einer der besten Titel des Spiele-Jahrgangs 2002. Heutzutage genießt der zweite Teil, beziehungsweise beide Serien-Teile, zurecht Kult-Status in der Szene. Ein von vielen Fans gewünschtes Remake der NOLF-Serie kam bisher nur wegen der seit Jahren schwierigen Markenrechtslage nicht zustande.