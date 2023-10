PM: Das beliebte und gemütliche Cottagecore-Spiel Mail Time wird am 19. Oktober auf PlayStation zugestellt (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Willkommen in der herzerwärmenden Welt von Mail Time, einem gemütlichen Abenteuer, das die Ruhe des Grummelwalds auf eure PS5 und PS4 bringt. Dieses charmante Cottagecore-Erlebnis lädt euch dazu ein, die beruhigenden und entschleunigten Freuden eines Lebens in einem friedlichen, fernen Wald kennenzulernen. Als frischgebackener Brief-Scout seid ihr mit einem Pilzhut, einem Rucksack voll mit herzlichen Briefen und jeder Menge Enthusiasmus ausgestattet.

Der Grummelwald ist ein Paradies für alle, die gerne in ein Märchenbuch fliehen wollen, und auch genau das richtige für diesen Herbst. Die Entwicklerin Kela van der Deijl hat eine dynamische Welt erschaffen, in der sich jeder Tag wie ein Märchen anfühlt. Taucht in den beeindruckenden Grafikstil dieses wunderlichen Waldes ein, der an ein Bilderbuch erinnert. Springt von Pilz zu Pilz und gleitet über farbenfrohe Blumenwiesen. Die Umgebung strotz nur so vor Farben und Wundern und lädt euch ein, sie bis in die hinterste Ecke zu erkunden.

Als Brief-Scout ist es euer Auftrag, den bezaubernden Waldbewohnern Freude zu bringen und Beziehungen zu ihnen aufzubauen. Ihr werdet 15 niedliche Charaktere treffen, von denen jeder eine eigene Geschichte hat und euch auf einzigartige Weise verzaubern wird. Von dichtenden Fröschen bis hin zu punkrockliebenden Spechten – die vielseitigen Bewohner werden eure Herzen erobern. Der Grummelwald bietet acht unterschiedliche Gebiete, von denen jedes seinen ganz eigenen Charme hat. Entdeckt das lebhafte Walddorf, bahnt euch einen Weg durch einen düsteren Sumpf und genießt die Ruhe auf einer friedlichen Farm.

Mail Time bietet mehr als 46.000 Anpassungsmöglichkeiten, mit denen ihr euren Brief-Scout ganz nach euren Vorstellungen personalisieren könnt. In Mail Time können Spieler aus sechs verschiedenen Hauttönen und unterschiedlichen Pronomen wählen, um sich auszudrücken und Charaktere zu erschaffen, die so individuell sind wie sie selbst. Vom Hautton bis zum Rucksack – ihr könnt sicher sein, dass eure Reise durch den Grummelwald einzigartig ist.

Auf eurer Reise durch den Walt stellt ihr Briefe und Päckchen zu und verdient so eure Abzeichen als Brief-Scout. Diese Abzeichen verbessern eure Gleitfähigkeit und verleihen eurem Abenteuer noch mehr Tiefe. Also erkundet jede Ecke dieser glänzenden Welt und nehmt euren Brief-Scout auf ungeahnte Höhenflüge mit. Erlebt den Nervenkitzel einer Schatzjagd, wenn ihr versteckte Kleinode sucht, um eure Sammlung zu vervollständigen und alle der heißbegehrten Brief-Scout-Abzeichen zu verdienen. Diese Sammelobjekte machen euer Abenteuer noch fesselnder und ermutigen euch, bei euren Entdeckungsreisen die Augen offenzuhalten.

In einer Welt, in der meist rasante Action und hochintensive Herausforderungen die Spielewelt dominieren, bietet Mail Time eine erfrischende Alternative. In Mail Time gibt es keine Zeiteinschränkungen, keinen Druck und nichts kann euch schaden. Ihr dürft euch einfach entspannen und den Wald nach Belieben in eurer ganz eigenen Geschwindigkeit erkunden. Immerhin ist es euer erster Arbeitstag und es besteht keine Eile, eure gefühlvolle Mission abzuschließen. Die Geschichte schreitet in eurem Tempo voran und niemand muss sich um Fallschaden Gedanken machen. Also fühlt euch dazu eingeladen, einen Gang runterzuschalten, die wunderliche Welt des Grummelwalds zu genießen und Freundschaft mit den liebenswerten Waldbewohnern zu schließen. Bei der Entwicklung wurde auf Barrierefreiheit geachtet, denn die gemütliche, entspannte Welt des Grummelwalds soll allen offenstehen.

Mail Time ist euer warmer Zufluchtsort und ein Beleg für den anhaltenden Reiz von friedlichen Abenteuern – erhältlich ab dem 19. Oktober auf PS5 und PS4.