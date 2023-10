Die Wertungen aus dem deutschen Netz

PS5

In unserem Noten-Vergleich zu Spider-Man 2 führen wir Tests, Reviews, Wertungen oder wie auch immer von den folgenden deutschen Online-Spielemagazinen auf – unabhängig davon, dass einige davon auch Print-Angebote (aka Hefte) publizieren: Eurogamer.de, GameStar.de, GamePro.de, PCGames.de (& Videogameszone.de) und, natürlich, GamersGlobal.de – wobei wir uns höflich ans Ende der Review-Liste stellen. Was uns wichtig ist: Eine Wertung kann immer nur eine grobe Beschreibung der Spielqualität sein – bitte lest euch den jeweiligen Testbericht durch, bevor ihr euch zu einer vielleicht aus dem Rahmen fallenden Note äußert. Die Computer Bild Spiele wird nichtmehr geführt, da sie aktuell nur noch Videotests ohne Artikel und Wertung veröffentlicht.

Wertungs-Vergleich: Spider-Man 2

Review von Note/Link Zitat aus dem Testbericht Eurogamer 4

v. 5 Sternen Vor allem Kampfsystem und Fortbewegung machen nun noch mehr Spaß, wirken zugleich gezielter und kraftvoller in einem Umfang, bei dem man nur anerkennend nicken kann. Insgesamt war es mir zwar eine Idee zu kampfeslustig und die Handlung fand ich in den ersten zwei Dritteln stärker als nach hinten hinaus. GameStar 90

v. 100 Eines der besten Superheldenspiele, das nicht nur grandios inszenierte Blockbuster-Action liefert, sondern auch erzählerisch überzeugt.[Ganzer Test hinter Paywall] GamePro 92

v. 100 Wenn ein Spiel in diesem Jahr den Titel “Action-Blockbuster der Extraklasse” verdient hat, dann ist es definitiv Marvel’s Spider-Man 2. Die Hauptstory spielt sich von Anfang bis Ende wie ein wilder Ritt voller erinnerungswürdiger Momente und Sequenzen, die mir das Adrenalin durch die Adern gejagt haben. PC Games /

Videogameszone.de

9

v.10 Mit Spider-Man 2 führen die Entwickler von Insomniac die Abenteuer von Peter und Miles mit einer packenden Story fort, übernehmen viele der Stärken der Vorgänger und nehmen sinnvolle Verbesserungen an den richtigen Stellen vor. GamersGlobal 9.5

v. 10 Das neue Superhelden-Abenteuer von Insomniac Games ist in quasi jeder Hinsicht erstklassig. Das gilt trotz kleineren Längen für Story und Inszenierung. Trotz hier und da nicht optimaler Übersicht für die extrem spektakulären Kämpfe. Es gilt für die audiovisuelle Umsetzung [...] Kurzum: Spider-Man 2 ist ein großartiges Superhelden-Spiel und eine klare Kaufempfehlung für Action- und Superhelden-Fans!

Durchschnittswertung 9.0 *Zuletzt überprüft: 17.10.2023, 17:00 Uhr

Wir errechnen die Durchschnittswertung auf Grundlage des 10er-Systems, eine "75" entspricht also einer 7.5. Selbstverständlich unterscheiden sich die Wertungssysteme und -philosophien im Detail. Vergibt ein Magazin unterschiedliche Wertungen beziehungsweise Noten je nach Plattform, verwenden wir für den Durchschnitt die höchste. Sollte mittlerweile ein Test bei einem Magazin erschienen sein, der hier als "Nicht getestet" gekennzeichnet ist, so freuen wir uns über die Nennung der Wertung nebst Link als Comment.