AoE2DE: DLC Die Könige der Berge angekündigt // Release am 31.10.

PC XOne Xbox X

Forgotten Empires und Microsoft Game Studios haben mit Die Könige der Berge einen weiteren DLC zur Definitive Edition von Age of Empires 2 angekündigt. Zur bereits großen Riege der verfügbaren Völker stoßen mit den Armeniern und Georgiern zwei hinzu, die im Kaukasus beheimatet sind. Beide verfügen über zwei spezielle Gebäude, die gewohnte ersetzten: Wer in Age of Mythology die Wikinger gespielt hat, weiß wofür der Eselkarren dient: Als mobile Abgabestation für alle Ressourcen außer Nahrung von Farmen, Beerenbüschen und Fischen. Zudem fährt er auch automatisch an die nahe gelegenste Ressourcenquelle heran. Das befestigte Kloster kann bis zu zehn Dorfbewohner beherbergen, die einquartiert ähnlich wie in Dorfzentren Pfeile zur Verteidigung verschießen.

Die Georgier führen als Spezialeinheit die Monaspa-Reiter ins Feld, welche in Gruppen von weiteren Monaspas und Rittern stärker werden. Die Armenier verfügen über zwei spezielle Einheiten. Die Komposit-Bogenschützen haben zwar einen vergleichsweise schwachen Angriff, dafür ignoriert er die Rüstung der Gegner. Der Kriegerpriester ist dagegen eine Infanterieeinheit, der zusätzlich über die Fähigkeiten eines Mönchs außer dem Konvertieren verfügt. Er wird im befestigten Kloster der Armenier ausgebildet. Als letztes werden die bereits seit dem ursprünglichen Age of Kings von 1999 im Spiel enthaltenen Perser überarbeitet, ihre neue Einheit Savar ersetzt den Paladin. Alle Zivilisationsboni könnt ihr in der Ankündigung auf der offiziellen Webseite nachlesen. Zudem haben bekannte Content-Creator bereits vorab Zugang zum DLC und stellen erste Details bereits vor. Die englischsprachige Vorstellung aller Völker durch Spirit of the Law ist unten eingebunden.

Abgerundet wird das Paket von drei neuen Kampagnen, in der die drei Zivilisationen spielbar sein werden. Der Release ist für den 31. Oktober 2023 für PC auf Steam und im Microsoft Store sowie für Xbox One und Xbox Series S und X angesetzt. Vorbestellung sind ab sofort möglich, auf den regulären Preis von 14,99 Euro gibt es bis zum Erscheinungstag 10 Prozent Rabatt.