Spiele-Check von SupArai

PC

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Neue Aufträge erhaltet ihr von den Fraktionen im Spiel, die euch im Erfolgsfall mit Materialien und Gegenständen entlohnen.

Worum geht’s hier eigentlich?

Haltet ihr euch länger in einem Level auf, werden immer mehr erledigte Gegner in einer Morph-Variante wiedererweckt.

Ab in die Action

Steckt ihr Treffer ein, droht die Gefahr von Verletzungen. In dem Fall hat mein Charakter ordentlich was abbekommen.

Early-Access-Baustellen

Quasimorph lief in meiner sechsstündigen Spielzeit absolut rund und ohne Abstürze. Bugs oder Fehler sind mir nicht aufgefallen. Dass es sich um einen Early-Access-Titel handelt, spiegelt sich vornehmlich im Umfang und der Bedienfreundlichkeit wider. So vermisse ich Tutorials zu eigentlich allen Spielsystemen. Auch scheinen mir manche Mechaniken, wie beispielsweise das Crafting oder das Auftragssystem, noch nicht richtig ins Spiel integriert.

Fässer lassen sich als Waffe gegen Gegner einsetzen. Sie bergen aber auch ein großes Risiko, weil nie klar ist, welche Felder nach einem Treffer in Brand stehen.

Fazit

Roguelike, Pixeloptik, Retro-Interface, Instant-Tode – bei einem Teil der Leserschaft werden diese Schlagworte Schmerzen verursachen. Alle anderen sollten Quasimorph im Auge behalten. Der rundenbasierte Kampfmodus mit seinen fordernden Missionen, bei denen kleine Fehler plötzliches Scheitern bedeuten, macht schon jetzt Spaß. Richtig befriedigend ist es, wenn ich eine Mission erfolgreich abschließe, mein Charakter stärker zurückkehrt und ich mir dank neuer Beute gute Chancen für den nächsten Auftrag ausrechne. Wenngleich in meiner bisherigen Spielzeit diese Rechnung selten aufging.

Quasimorph erklärt die Funktionsweise seiner Spielsysteme derzeit allerdings so gut wie gar nicht. Mein „Basiswissen“ zog ich deshalb weitgehend aus dem Discord-Channel und einem englischen Guide. Aber selbst wenn ich die Spielfunktionen besser verstanden hätte, fände ich das Quest- und Reisesystem noch zu unhandlich, das Fraktions- und Handelssystem zu unausgereift und das Gesamtwerk zu dünn.

Aber so ist das halt mit frischen Early-Access-Titeln: Es fehlt an Inhalt, die vorhandenen Elemente sind noch nicht richtig miteinander verzahnt und die Erklärung manches Spielsystems suche ich vergebens. Quasimorph könnte aber im Early Access zu einem richtig guten Genre-Vertreter reifen.

Roguelike für PC im Early Access

Einzelspieler

Für Fortgeschrittene bis Profis

Preis: 19,99 Euro bei Gog.com (GamersGlobal-Partnerlink) und Steam

In einem Satz: Oldschooliges Extraktion-Roguelike mit dem Motto „Sauschwer soll’s sein“.

bietet einen knallharten Ausflug in das Roguelike-Genre mit einem Extraktion-Loop und Survival-Elementen, der mich – ohne beide Titel bislang selbst gespielt zu haben – anunderinnert. Dabei laufen eure Beutezüge in der Science-Fiction-Welt von Quasimorph nicht in Echtzeit, sondern rundenbasiert ab. Genre-typisch haben kleine Fehler schnell drastische Konsequenzen. Neben lehrreichen Frustmomenten und mangelndem Spielglück hatte ich in meinen sechs Stunden Spielzeit aber überwiegend echt Spaß mit dem Early-Access-Titel.Die in der Überschrift gestellte Frage klärt das kurze Intro zu Spielbeginn nicht auf. Aus dem ersten Textfenster geht zumindest hervor, dass ihr der Boss einer Söldnerfirma seid und dringend einen neuen Job braucht. Anschließend geht es optional in einen kurzen und gefahrlosen Tutorial-Auftrag – den solltet ihr spielen, da er euch mit Bonus-Materialien versorgt.Anschließend findet ihr euch allein gestellt auf der in Echtzeit ablaufenden Spieloberfläche wieder. Neue Aufträge erhaltet ihr an der Börse von bislang zwölf Fraktionen. Erledigt ihr einen Auftrag für einen dieser Konzerne, steigt euer Ansehen. Im Gegenzug verringert sich natürlich euer Beliebtheitsgrad beim Geschädigten – ist dieser Wert im Minus, erhaltet ihr keine Landeerlaubnis bei deren Handelsstationen.Habt ihr euch für einen Auftrag entschieden, müsst ihr erstmal in das System fliegen, in dem die Mission wartet. Das geschieht über die Sternenkarte. Hier wird das Echtzeitsystem wichtig: Reisen kostet nämlich Zeit und einige der Aufträge haben ein Zeitlimit. Dauert die Reise also zu lange, ist bei eurer Ankunft im System der Auftrag nicht mehr aktiv. Ihr könnt aber auch einfach die Zeit vorspulen und auf neue Aufträge warten.Bevor der Auftrag beginnt, wählt ihr einen Charakter, eine Spezialisierung und eure Ausrüstung. Dann geht’s ans Eingemachte: Aus der Iso-perspektive erkundet ihr mit eurem Helden die Umgebung. Dabei ist es enorm wichtig, dass je nach Situation zwischen den Bewegungsarten Schleichen, Gehen oder Rennen wechselt. Denn das Schleichen gewährt eine, das Gehen zwei und das Rennen sogar drei Aktionen pro Runde. Steht ihr zum Beispiel vor einer Tür, könnt ihr im Rennen-Modus eine Tür öffnen, ein Feld laufen und einmal schießen – allerdings nicht auf euer Inventar zugreifen.Da jeder Zug Kalorien verbraucht, beachtet ihr zudem euren Sättigungswert. Rennen senkt euren Wert dabei um zehn Punkte, während der Schleichmodus lediglich eine Kalorie verbrät. Durch mitgenommenes oder in den Arealen gefundenes Essen erkauft ihr euch weitere Rundezeit. Im Hintergrund tickt außerdem ein Timer. Der sorgt dafür, dass das Überleben nach einer bestimmten Rundenzahl durch hinzukommende Modifikatoren immer schwerer wird.So kämpft ihr euch mit Nah- und Fernkampf durch verschiedene Gegnertypen hoffentlich zum Missionsziel. Treffer können dabei zu Verletzungen führen, die ihr behandeln solltet, um Infektionen oder eine ausgezehrte Hitpoint-Leiste zu vermeiden. Unterwegs findet ihr dabei eine Vielzahl an Items, die leider nicht alle in euer viel zu kleines Inventar passen. Ereilt euch während einer Mission der Spielertod, verliert ihr alles Mitgebrachte sowie Eingesammelte. Und dürft mit einem neuen Helden einen neuen Versuch starten.