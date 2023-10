Wizard with a Gun: Indieshooter ist erschienen // Launchtrailer

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Wenn ihr schon immer einen Indie-Shooter spielen wolltet, der Westernflair und Fantasy miteinander kombiniert, dann könnte Wizard with a Gun etwas für euch sein. Das Spiel ist seit heute für den PC sowie die Konsolen PS5- und Xbox Series S/X erhältlich.

In Wizard with a Gun könnt ihr entweder alleine oder im Koop als sogenannter Gunmancer eine zerbrochene und post-apokalyptische Welt namens The Shatter unsicher machen. Damit die Ballerei nicht zu langweilig wird, könnt ihr euch durch Fundstücke ein tödliches Arsenal magischer Waffen anlegen und zusammenbauen, um damit immer weiteren Wellen an Monstern und Gegnern entgegenzutreten.

Zur Veröffentlichung des Spiels haben die Macher einen stimmungsvollen Launchtrailer veröffentlicht, den ihr euch nachfolgend anschauen könnt.