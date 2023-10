PM: Wizard With A Gun zieht zuerst (Cosmocover)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Wizard With A Gun zieht zuerst

16. Oktober 2023 – Wizard With a Gun, das magische Koop-Sandbox-Survival-Spiel von Galvanic Games und Devolver Digital sollte ursprünglich morgen, am 17. Oktober, für den PC erscheinen.

Daher veröffentlicht Devolver Digital die PC-Version von Wizard With a Gun HEUTE, einen Tag früher als geplant. Die PS5- und Xbox Series S/X-Version erscheinen weiterhin am 17. Oktober (sorry), aber auf dem PC kann die zauberhafte Reise schon heute beginnen.

In Wizard with a Gun streift ihr als einsamer Gunmancer (oder zu zweit, wenn ihr euch den Schrecken nicht alleine stellen wollt) durch die zerbrochene, post-apokalyptische Welt namens The Shatter. Baut euch ein tödliches Arsenal magischer Waffen zusammen und trotzt den Kräften des Chaos!

Weiteres geheimes Wissen wartet unter wizardwithagun.com .