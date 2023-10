GG-Userinhalte: Rückblick auf KW 41/2023 und Ausblick auf KW 42/2023

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Hiermit möchten wir euch einen Überblick über die Inhalte von GamersGlobal-Usern geben, die im Laufe der aktuellen Woche erschienen sind. Außerdem werfen wir einen Blick in die Zukunft und deuten an, welche User-Inhalte euch in der nächsten Woche erwarten könnten.

KW 41: Rückblick von Montag, 9. Oktober, bis Sonntag, 15. Oktober 2023

Spiele-Checks

Witchfire (zum Spiele-Check)

Der Roguelite-Egoshooter Witchfire ist frisch in den Early Access gestartet. Grund genug für SupArai, sich einen ersten Eindruck zu verschaffen. Potential ist wohl vorhanden. Seine Zusammenfassung: "Egoshooter mit Roguelite- und Soulslike-Elementen im Dark-Fantasy-Setting."



Im Story-Adventure Fort Solis ist Jürgen ein paar Stunden über den Mars spaziert und hat dabei in seinen eigenen Wort die "bedrohliche Stimmung" und die "mitreißende Geschichte" genossen. Sein Fazit: "Wer gerne nachts mit der Taschenlampe über den Friedhof läuft, ist hier richtig."



Im dritten Spiele-Check dieser Woche beleuchtete TheLastToKnow die neuesten Abenteuer des belgischen Meisterdetektivs Hercule Poirot in The London Case. Die ganz große Begeisterung blieb allerdings aus: "Nette Geschichte über den jungen Hercule Poirot mit biederer Präsentation und etwas eintöniger Rätselmechanik"

User-Artikel

Witchfire Guide für Einsteiger (zum User-Artikel)

Passend zum Check von SupArai präsentierte euch Daniel Gast seine Tipps für einen gelungenen Einstieg in den Roguelite-Shooter Witchfire.



(zum User-Artikel) Passend zum Check von SupArai präsentierte euch seine Tipps für einen gelungenen Einstieg in den Roguelite-Shooter . Hidden & Dangerous 2 (zum User-Artikel)

20 Jahre nach Release erinnerte sich CharlieDerRunkle an das Taktik-Action-Spiel Hidden & Dangerous 2. Sein Rückblick auf diesen "vergessenen Klassiker" ist nicht nur deshalb etwas ganz besonderes, mehr dazu unter "Vermischtes".



(zum User-Artikel) 20 Jahre nach Release erinnerte sich an das Taktik-Action-Spiel . Sein Rückblick auf diesen "vergessenen Klassiker" ist nicht nur deshalb etwas ganz besonderes, mehr dazu unter "Vermischtes". Warum waren Spiele im Westen häufiger schwerer als in Japan? (zum User-Artikel)

Zum Abschluss erschien der User-Artikel von Nischenliebhaber, der hinterfragt hat, wieso gewisse Spiele im Westen deutlich schwerer waren als die japanischen Versionen.

Vermischtes

Ausblick auf KW 42

Die Spiele-Check-Kristallkugel zeigt nur diffuse Bilder von Strategie-Checks aus der Feder von Vampiro ...



... Währenddessen äußert sich das User-Artikel-Orakel diesmal unmissverständlich: Der neue Teil des Adventure Soft-Vermächtnisses von TheLastToKnow wird auf die Öffentlichkeit losgelassen. Außerdem betrachtet Jürgen ein Textadventure-Quartett, von dem ihr möglicherweise noch nichts gehört haben werdet.

Die eine oder andere Überraschung ist wieder einmal nicht ausgeschlossen.

