DU "Vor 10 Jahren": Macht mit bei der geplanten Spezial-Galerie!

Erstmals zum GG-Jubiläum 2019 erschien eine Spezial-Ausgabe der DU-Galerie unter dem Motto "Das spielten unsere User vor 10 Jahren". In den Folgejahren wiederholte sich die Aktion und nun soll die Reihe ein weiteres Mal weitergeführt werden, mit einem Rückblick auf das Jahr 2013. In dieser geplanten Galerie dürft ihr vorstellen, was ihr in jenem Jahr so gespielt habt. Neue User sind ebenso willkommen wie Veteranen, die jeden Monat zu den DU-Galerien beitragen.

Es geht dabei nicht um eine Auflistung aller Titel. Die Idee ist, das Spiel oder die Spiele ausführlich vorzustellen, das oder die euch in dem Jahr am besten gefiel(en), euch am längsten beschäftigte(n) oder mit dem ihr etwas Besonderes verbindet. Wie bei den normalen DU-Galerien geht es dabei nicht nur um Titel, die in dem Jahr erschienen sind. Wer einen Klassiker oder einen Titel aus dem Vorjahr nachgeholt hat, darf auch darüber berichten. Solltet ihr besonders viele Geschichten parat haben, sind auch zwei Beiträge pro User möglich. Der Text darf dabei bis zu 1.800 Zeichen pro Beitrag lang sein. Zu einer Galerie+ gehört natürlich auch immer ein Bild. Ideal wäre ein selbstgemachter Screenshot aus dem vorgestellten Spiel. Liegt verständlicherweise keiner vor, empfiehlt sich ein Blick in die Screenshot-Galerien im GG-Steckbrief des jeweiligen Spiels.

Wer seinem Gedächtnis auf die Sprünge helfen möchte und vor 10 Jahren bereits auf GG aktiv war, kann ja mal stöbern, ob es noch hilfreiche Beiträge im Forum gibt, dafür empfehlen sich Sammelthreads wie Was habt ihr zuletzt gezockt?, Was habt ihr zuletzt durchgespielt? und Eure neuesten Spiele!. Die Kauf- oder Achievement-Geschichte auf Plattformen wie Steam kann auch hilfreich sein, oder ein Rückblick in die Top Ten des Jahres 2013. Auf Platz 1 wählte die Redaktion damals The Last of Us, gefolgt von Grand Theft Auto V und dem Tomb Raider-Reboot. Aber auch Indie-Geheimtipps wie Papers, Please! oder Rogue Legacy waren zu finden. Mit Sim City hatte das Jahr auch mindestens einen namhaften Flop, mit dem das renommierte Studio Maxis sich selbst versenkte.

Das Teilnahmeformular steht ab sofort bereit (danke an Ganon und ChrisL). Damit wir einen Überblick über die Zahl der Beiträge haben, meldet bitte eure Teilnahme auch im Forumsthread an – aber ohne euer Spiel zu nennen, damit die Spannung erhalten bleibt. Als Einsendeschluss ist derzeit Sonntag, der 5. November eingeplant.