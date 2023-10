Schleich-Action oder Action-RPG?

Teaser Assassin's Creed Origins krempelte die Reihe kräftig um, mit Mirage erschien jüngst ein neuer Teil mit Fokus auf die Stealth-Action der früheren Serienteile. Welche Spielart der Reihe ist euch lieber?

Passend zum kürzlichen Erscheinen von Assassin's Creed Mirage (im Test) möchten wir in der heutigen Sonntagsfrage herausfinden, ob ihr eher den klassischen Serienteilen bis Assassin's Creed Syndicate und eben Mirage zugeneigt seid, oder der RPG-Neuerfindung der Reihe seit Assassin's Creed Origins (im Test) – ungeachtet dessen, dass auch der Autor dieser Zeilen zwar viel Spaß mit Assassin's Creed Valhalla (im Test) hatte, es dem Titel aber nicht gelingt, mal zum Ende zu kommen. In den Kommentaren könnt ihr nicht nur eure Wahl begründen, sondern auch gerne mitteilen, wie sich die Reihe in euren Augen am besten weiterentwickeln sollte.

Ihr könnt eure Stimme für die Sonntagsfrage bis Montag um 09:00 Uhr abgeben – wenn ihr eure Meinung ändert, könnt ihr auch bis dahin noch eine andere Antwort einloggen. Danach schließen wir die Umfrage und präsentieren euch etwas später in Form eines News-Updates das entstandene Meinungsbild. Ihr habt Ideen für eine Sonntagsfrage? Dann schickt doch eine PN an Hagen. Den Link zur Übersicht der mehr als 200 bisherigen Sonntagsfragen findet ihr weiter unten unter "Quellen" verlinkt.