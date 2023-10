Mit Roland Austinat

PC XOne Xbox X PS4 PS5 iOS

Teaser Ubisoft besinnt sich mit Mirage auf die Wurzeln der Reihe. Wer wäre besser geeignet, um den Titel mit Heinrich und Jörg zu besprechen, als Roland Austiant, der aktuell die komplette Reihe neu spielt?

Es geht auch ohne Rollenspiel-Levels, Wikingerhorden und Schiffsmannschaften: Zum 15. Jubiläum erinnert sich die Assassin’s Creed-Serie an ihre Schleichwurzeln. In Mirage erkundet unser Held Basim mit versteckter Klinge, Rauchbomben und anderen Hilfsmitteln das Bagdad des 9. Jahrhunderts. Wie gut die Rückbesinnung auf alte Tugenden gelingt, besprechen Heinrich und Jörg mit dem frisch aus dem Heuwagen gekletterten Assassinen-Kenner Roland Austinat. Doch zu Beginn der Episode pirschen sich die Veteranen über News, Spieleindrücke und Hörerpost ganz vorsichtig an das Hauptthema heran.

Der Spieleveteranen-Podcast Folge 342 (42-2023) mit Heinrich Lenhardt, Jörg Langer und Gastveteran Roland Austinat hat eine Laufzeit von 1:46:34 Minuten.

