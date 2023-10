Microsoft: Activision-Blizzard-Deal vorerst unter Dach und Fach

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Letzten Freitag gab die britische Aufsichtsbehörde, die Competition and Markets Authority (CMA), am frühen Morgen bekannt, dass ihre Bedenken bezüglich des Milliardendeals zwischen Microsoft und Activision-Blizzard-King endgültig aus dem Weg geräumt werden konnten und sie somit die Genehmigung für die Übernahme erteilen können. Das war die aktuell letzte Hürde, die den Unternehmen noch im Weg stand, die vor anderthalb Jahren angekündigte Firmenübernahme zu vollenden.

Nur wenige Stunden nach der Stellungnahme der CMA meldeten Microsoft und Activision-Blizzard offiziell Vollzug. Damit ist der mit knapp 69 Milliarden US-Dollar bislang teuerste Deal der Spielebranche in trockenen Tüchern. Nach monatelangen Auseinandersetzungen mit Behörden, Gerichten, Anwaltskanzleien weltweit und Marktkonkurrenten sowohl öffentlich als auch hinter den Kulissen, scheint Microsoft vorerst am Ziel. Die Eingliederung von Activision und Blizzard ist an zahlreiche Bedingungen, Auflagen, Ausnahmen, Zugeständnisse und vereinbarte Regelungen geknüpft.

So hat sich Microsoft unter anderem verpflichtet, alle aktuell sich auf dem Markt befindlichen und in naher Zukunft erscheinenden Spiele von Activision-Blizzard-King für die nächsten zehn Jahre auch auf Plattformen der Konkurrenz, wie Sonys PlayStation und Nintendo sowohl im Download- als auch im Streaming-Segment anzubieten. Des Weiteren hat sich der Redmonder Konzern bereiterklärt, seine Cloud-Gaming-Sparte für die nächsten 15 Jahre an das französische Unternehmen Ubisoft abzutreten. Die Vereinbarungen beinhalten auch spezielle Regelungen für das Call-of-Duty-Franchise, Overwatch und Candy Crush. Auch gibt es Vereinbarungen mit Mobile-Plattformen (Apple, Google) und anderen Streaming-Anbietern wie Nvidia.

Auch wenn Xbox-Chef Phil Spencer am Wochenende bereits den Beginn der Verflechtung von Microsoft- und Activision-Blizzard-King-Titeln und die Einbindung in den Game Pass über die nächsten Monate angekündigt hatte, ist der Widerstand gegen den Mega-Deal noch nicht gänzlich aus der Welt geschafft. Die US-amerikanische Federal Trade Commission (FTC) behält sich nach neusten Meldungen vor, weiterhin rechtlich gegen die Übernahme vorzugehen.

Nach zweifachem Scheitern vor US-Gerichten und der vorläufigen Aussetzung interner Verfahren, wie den Adjudicative Proceedings, sinken jedoch die Chancen der Behörde beträchtlich, die Firmenübernahme aus kartellrechtlicher Sicht noch zu verhindern. Da sie den Zusammenschluss vor der angesetzten Deadline, dem 18. Oktober 2023, nicht vereiteln konnte und die beiden Unternehmen vor zwei Tagen Fakten geschaffen haben, würde die erneute Beschwerde der FTC, wäre sie denn erfolgreich, eine Rückabwicklung erfordern, die mit höheren juristischen Hürden verbunden wäre. Dennoch ist weiterhin ein Berufungsverfahren vor dem Ninth Circuit Court of Appeals (US-Berufungsgericht in Kalifornien) anhängig.

Eine Anhörung ist für den 6. Dezember 2023 geplant. Große Chancen werden der Behörde keine zugerechnet, eher die Anerkennung, im Namen der Verbraucher und privater Kunden alles getan, ihre Interessen vertreten und somit ihr Gesicht gewahrt zu haben. Also bleibt es bis Nikolaus noch spannend, denn wie heisst es so schön: "Vor Gericht und auf hoher See ist man in Gottes Hand."

Seit diesem Wochenende ist auch bekannt, wie Microsoft mit dem umstrittenen CEO Bobby Kotick verfahren möchte. Der seit 1991 als Chef von Activision und nach der Fusion mit Vivendi als CEO von Activision-Blizzard fungierende Kotick soll auf Bitten von Phil Spencer noch bis Ende des Jahres im Unternehmen bleiben, um während des Intergrationsprozesses einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten. Dabei soll er an Spencer berichten.

Kotick, der in den letzten Jahren mit zahlreichen Anschuldigungen bezüglich toxischer Personalführung, Sexismus, Belästigung, Nötigung, Bedrohung und Erpressung von Mitarbeitern im Unternehmen sowie Insiderhandel konfrontiert wurde, wird als einer der wenigen Personen im Konzern im Gegensatz zu anderen Mitarbeitern, nach seiner Absetzung finanziell belohnt. Eine hohe Abfindung in Millionenhöhe ist realistisch, legal und in der Branche auch üblich.