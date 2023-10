Teaser Gleich fünf Caster teilen sich heute das Bett, äh, die spärlichen Sitzmöglichkeiten im "Studio 404" in Leipzig (bevor ihr sucht: es ist eine Zimmernummer im Hotel). Viel Spaß mit der User+Jörg-Runde!

Heute senden wir aus dem Studio 404 in Leipzig (vielleicht ist es aber auch nur Jörgs Hotelzimmer), wo sich einige Diamant-User zum halbjährlichen Treffen treffen. Doch gehen wir sogleich in medias res publicae, bevor es dann heißt: Cetereo censeo cibum esse delendam! Oder so ähnlich.

Die Timeline: