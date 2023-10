PM: Erlebt in MLB The Show 23 waschechten Postseason-Baseball (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

damit ihr die Helden der World Series spielen könnt. Ende Oktober könnt ihr zudem schaurig schöne Inhalte mit Halloween-Thema verschlingen.

Ab Freitag, 13. Oktober, könnt ihr im ersten Postseason-Programm die „Wild Card“-Momente spielen. Erlebt hier noch einmal einige der wichtigsten Momente der Postseason und sorgt möglicherweise für einen anderen Ausgang. Haltet nach diesen geplanten Programmen Ausschau. Sie erscheinen zusammen mit MVPs und Rückblenden zu jeder Runde der MLB-Postseason 2023. Des Weiteren könnt ihr euch auf den Start von Saison 5 freuen.

13. Oktober: „Wild Card“-Programm

20. Oktober: „Division Series“-Programm

27. Oktober: „Championship Series“-Programm

3. November: Saison 5 inklusive Finest Series in Team Affinity, Sammlungen und XP-Belohnungspfad

10. November: „World Series“-Programm

* Terminänderungen vorbehalten.

Haltet Ausschau nach Spielern, die aufgrund ihrer hervorragenden Leistungen in der Postseason „Supercharged“ erhalten. Live-Series-Spieler erhalten für eine begrenzte Zeit 99 OVR und werden zu Supercharged-Spielern. Mit ihnen könnt ihr euer „Diamond Dynasty“-Team an die Spitze bringen.

Stellt euch ein „Diamond Dynasty“-Team aus Spielern der Postseason 2023 zusammen und versucht, die Meisterschaft in einer regulären Saison mit 28 Spielen zu gewinnen, indem ihr Spiele mit drei Innings gegen die Besten der Global Baseball League bestreitet.***

Pro fünf Siege erhaltet ihr ein „Mini Seasons 2023 Postseason“-Gutscheinpaket. Jedes Paket enthält einen Gutschein, den ihr einlösen könnt, um in den „Postseason Series“-Programmen voranzukommen. Schließt Statistik-Missionen ab, um weitere Belohnungen zu erhalten – wie XP, Stubs und Packs. Schafft es in die Playoffs und holt euch den Titel, um das „2023 Postseason Championship“-Bundle zu erhalten, das weitere Gutscheine und „2021 Postseason Series AJ Pollock (99 OVR)“ enthält. Versucht euch zudem an der Mini-Saisonherausforderung: 2023 Postseason – welche am 13. Oktober beginnt.

darunter Equipment-Gegenstände, Icons, Profil-Banner und Player-Belohnungen im Halloween-Look. Markiert den 27. Oktober in eurem Kalender, denn dann erwartet euch eine unvergessliche Zeit mit den „Trick or Treat“-Programmen.

Seid darauf gefasst, im „Moonshot: Monster Smash“-Event mehr zu tun, als nur den Mond anzuheulen. Ab 27. Oktober solltet ihr eure besten überirdischen Slugger einsetzen und so eurer Mannschaft noch mehr furchterregende Schlagkraft verschaffen.

Euch erwarten folgende Belohnungen: „Home Run Derby Series Trey Mancini (98 OVR)“ bei fünf Siegen, „Home Run Derby Series David Wright (99 OVR)“ bei 20 Siegen und „Home Run Derby Series Andre Dawson (99 OVR)“ bei zwölf Siegen in Folge und höchstens einer Niederlage (12-1 oder 12-0).

