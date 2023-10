PM: EA SPORTS FC 24: Wertet mit Evolutions eure Ultimate-Team-Spieler auf! (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Zum Auftakt von Ultimate Team in EA SPORTS FC 24 startete mit Evolutions eine brandneue Spielmechanik, mit der ihr nun die Möglichkeit habt, die Items ausgewählter Fußballprofis zu verbessern. Solltet ihr also schon immer mal den Wunsch gehabt haben, eure Lieblingskicker in bestimmten Bereichen zu optimieren, dann seid ihr hier genau richtig! Wie diese Upgrades funktionieren und was ihr sonst noch alles über Evolutions wissen müsst, fassen wir heute mal für euch zusammen.

Sobald ihr im Hauptmenü von Ultimate Team den Evolutions-Tab öffnet, werdet ihr eine Liste verschiedener Upgrades vorfinden, die derzeit möglich sind. Werft dabei regelmäßig einen Blick auf die angebotenen Evolutions, denn manche von ihnen sind zeitlich begrenzt und verschwinden nach einiger Zeit wieder. Ihr solltet außerdem beachten, dass nicht alle Items für diese permanenten Verbesserungen zur Verfügung stehen. Wer in Frage kommt, legen die Voraussetzungen fest. Welche Bedingungen ein Profi erfüllen muss, kann im Überblick der jeweiligen Evolution gecheckt werden.

Jedes Upgrade verlangt unterschiedliche Voraussetzungen, die manchmal allgemein, aber hin und wieder auch ziemlich spezifisch sind. Bei einer Evolution kann es somit beispielsweise vorkommen, dass für die Entwicklung ein „linker Verteidiger mit 3*-Spezialbewegung“ im Verein benötigt wird. Etwas einfacher wird es, wenn ihr lediglich einen „beliebigen Silberprofi“ mit einem Upgrade versehen wollt. Nachdem ihr eine Evolution ausgewählt habt, erhaltet ihr übrigens eine Übersicht, welche Spieler-Items in eurem Verein die Voraussetzungen erfüllen.

Bevor die Werte allerdings verbessert werden, müsst ihr eine Reihe von Challenges mit dem entsprechenden Profi abschließen. Schaut also nach, welche Aufgaben anstehen und stellt den Evolutions-Kicker für die nächsten Spiele in die Startelf. Habt ihr alle Herausforderungen eines Levels erledigt, steht anschließend das Upgrade im Evolutions-Menü von Ultimate Team bereit. Ein Beispiel könnt ihr euch in unserem Screenshot ansehen, den wir euch hier unten eingebunden haben.

Wir haben uns bei der „Founder Evolution“ für Nationalspielerin Jule Brand entschieden. Damit das erste Level-Upgrade freigeschaltet wird, müssen wir zwei Spiele in den Spielmodi Squad Battles oder Rivals gewinnen. Wichtig ist dabei, dass sie in der Startaufstellung steht. Sonst wird der Fortschritt nicht gewertet. Sobald die Challenge abgeschlossen ist, steigen ihre Werte in den Bereichen „Tempo“ und „Schuss“ um ganze drei Punkte. Auch ihr Gesamtwert steigt von 81 auf 82!

Weil die gewählte Evolution danach noch einen weiteren Level geboten hat, konnten wir den Gesamtwert von Jule Brand sogar auf 83 erhöhen, wie ihr im Screenshot oben seht. Ist euch außerdem vielleicht aufgefallen, dass sich das Design des Items verändert? Damit könnt ihr der Konkurrenz bereits vor einem Match deutlich machen, welche Profis sie lieber im Auge behalten sollten.

Neben den bereits erwähnten Verbesserungen, die sich auf die einzelnen Werte – und damit auch auf den Gesamtwert – eines Items auswirken, können manche Evolutions spezielle Attribute eines Profis optimieren. Abhängig vom Upgrade kann es also sein, dass ihr mal die Chance erhaltet, die Sternewertungen der Spezialbewegungen oder des schwachen Fußes zu erhöhen. Neue PlayStyles, Arbeitsraten und alternative Positionen sind ebenfalls möglich. Die Übersicht einer Evolution liefert euch alle Infos.

Das Entwicklerteam von EA SPORTS FC 24 möchte im Verlauf der Saisons immer wieder neue Evolutions anbieten, mit denen ihr eure Items verbessern könnt. Sollte ein Profi, den ihr bereits mit einem Upgrade versehen habt, die Voraussetzungen für eine weitere Evolution erfüllen, kann das Item übrigens erneut genutzt werden! Bedenkt jedoch, dass ein Profi „untauschbar“ wird, wenn ihr eine Evolution startet. Für Squad Building Challenges steht das Item allerdings weiterhin bereit.