Sociable Soccer 24: Arcade-Fußballspiel erscheint am 16. November

Wer erinnert sich noch an die Sensible Soccer-Serie von Sensible Software, die Anfang der 1990er Jahre vor allem durch ihre Spielbarkeit glänzte? Seit mehreren Jahren versucht Jon Hare, der kreative Kopf hinter den Sensible Soccer-Spielen, den Erfolg von damals in die heutige Zeit zu transportieren. Bereits 2015 gab es eine (mißglückte) Kickstarter-Kampagne (zur News) zu Sociable Soccer. Mittlerweile sind viele Jahre vergangen und das Spiel hat sich deutlich weiterentwickelt. Ob es Hare nun gelingt, mit Sociable Soccer 2024 an damalige Erfolge anzuknüpfen? Und findet das Spiel seine Nische neben dem Platzhirsch EA Sports FC24?

Das neue Fußballspiel mit eher "arcadigem" Gameplay setzt wie damals seinen Schwerpunkt auf die Spielbarkeit. Neuerdings sind dank FIFPRO-Lizenzierung auch die echten Spielernamen von 13.000 Profi-Fußballern vertreten. Auf der Steam-Seite des Spiels heißt es unter anderem:

Mit dem blitzschnellen und intuitiven Online- und Offline-Gameplay des Spiels wird dein Adrenalinspiegel in die Höhe getrieben. Egal, ob du ein erfahrener Profi oder ein Gelegenheitsspieler bist, die benutzerfreundliche Steuerung von Sociable Soccer 24 sorgt dafür, dass jeder die Aufregung auf dem Spielfeld genießen kann. Erschaffe dein eigenes fußballerisches Vermächtnis, indem du eine beeindruckende Mannschaft aufbaust und den Verein repräsentierst, den du liebst, indem du lizenzierte Spieler aus der ganzen Welt sammelst und aufwertest. Sociable Soccer 24 führt außerdem ein vollständiges Clan-System ein, das es den Spielern ermöglicht, sich mit gleichgesinnten Fans zusammenzuschließen und gemeinsam gegen die Fans anderer Mannschaften anzutreten.

Sociable Soccer 2024 erscheint am 16. November für PC und Switch, die Versionen für Playstation 4 & 5 sowie Xbox One & Series X|S folgen im nächsten Jahr.