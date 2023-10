PM: Einblicke in die Entwicklung des Access™-Controllers und ein erster Blick auf die barrierefreie Verpackung (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Bald ist es soweit: Am 6. Dezember stellen wir der Community den auf Barrierefreiheit ausgelegten Access™-Controller vor. Heute möchten wir einige Details zu seiner Entwicklung preisgeben und einen ersten Blick auf die barrierefreie Verpackung ermöglichen. Tretet hinter die Kulissen und erfahrt von unseren Hardware- und UI-Designern sowie User-Research-Verantwortlichen Details zu ihrer Zusammenarbeit mit Organisationen für mehr Barrierefreiheit an einem hochgradig personalisierbaren PS5-Controller-Kit. Das Ziel war, Gamern mit Behinderungen dabei zu helfen, komfortabler und länger spielen zu können. Hier geht es zum Video:

Seit Beginn der Entwicklung vor fünf Jahren haben wir das Design des Access™-Controllers durch ein halbes Dutzend Designkonzepte und Prototypen weiterentwickelt und uns an unzähligen aufschlussreichen Diskussionen mit Experten für Barrierefreiheit und Spieletestern mit Behinderungen aus der Community beteiligt. Wir wollten ein innovatives Design schaffen, das sich an die Bedürfnisse einer Vielzahl von Spielern anpassen lässt.

Für uns beginnt Barrierefreiheit bereits mit dem Auspacken des Produkts. Die Verpackung des Access™-Controllers ist so konzipiert, dass sie mit einer Hand geöffnet werden kann. Sie verfügt über praktische Schlaufen, die von links oder rechts gezogen werden können, sowie zusätzliche Schlaufen auf der Innenseite, damit du die Boxen einfach öffnen und den Controller mühelos entnehmen kannst. Im Inneren befinden sich Aussparungen zur praktischen Organisation der verschiedenen Komponenten des Kits (darunter 19 austauschbare Tastenkappen und 3 Stickkappen) auf einer einzigen Ebene, sodass sie einfach zu erkennen und leicht zugänglich sind.

Weitere Informationen zu allen verfügbaren Funktionen des Access™-Controllers und zur Vorbestellung findet ihr unter https://www.playstation.com/accessories/access-controller/.

Der Access™-Controller wurde zwar als „Out-of-the-box“-Lösung für viele Spieler mit Behinderungen entwickelt, doch es gibt in der Community ein breites Spektrum an unterschiedlichen Bedürfnissen. Wir freuen uns sehr, heute das Logitech G Adaptive Gaming Kit für Access™-Controller* vorstellen zu können, ein offizielles Zubehörkit, das Logitech in Zusammenarbeit mit unserem SIE-Team und der Community mit Menschen mit Behinderungen entwickelt hat.

Dieses Aufgebot von zusätzlichen leistungsstarken, langlebigen Tasten und Triggern für den Access™-Controller ist ein umfassender Satz von Steuerelementen, die ausgetauscht, zugewiesen und gekennzeichnet werden können. Das Kit ist ab Dezember weltweit auf LogitechG.com und in ausgewählten Geschäften für 79,99 Euro (UVP) erhältlich. Es enthält:

— 8 Plug-and-Play-Tasten und -Trigger, darunter zwei kleine und zwei große Tasten mit mechanischen Schaltern in Gaming-Qualität, zwei Light-Touch-Tasten und zwei variable Triggersteuerungen. Sie können ganz einfach auf der PS5-Konsole konfiguriert und so an die jeweiligen Gaming-Anforderungen angepasst werden.

— Feste Spielmatten mit Klettverschluss, mit denen Tasten und Trigger frei angeordnet werden können, um individuellen Bedürfnissen gerecht zu werden.

— Klettband zur Maximierung der Befestigungsmöglichkeiten, wie zum Beispiel die Befestigung von Tasten und Triggern an Objekten wie Armlehnen.

— Individuelle Aufkleber mit PS5-Symbolen, um die Tasten und Trigger für ein nahtloses Gameplay ganz einfach zu kennzeichnen.

Das Logitech G Adaptive Gaming Kit für Access™-Controller bietet den Spielern noch mehr Möglichkeiten und ist Teil unserer Bemühungen, so viele Anpassungsoptionen wie möglich anzubieten, basierend auf unseren Gesprächen mit der Barrierefreiheits-Community. Neben dem Logitech-Produkt können die Spieler auch andere Tasten von Drittanbietern, spezielle Trigger-Schalter und anderes kompatibles Zubehör mit dem Access™-Controller verbinden, indem sie die vier 3,5-mm-Erweiterungsports (Industriestandard) nutzen.

Wir können es kaum abwarten zu erleben, auf welche kreativen Arten die Community den Access™-Controller anpassen und verwenden wird, um Spaß am Gaming zu haben. Vielen Dank für eure fortwährende Unterstützung. Ihr dürft auf weitere Infos kurz vor der Veröffentlichung im Dezember gespannt sein!

* Access™-Controller für PS5-Konsole separat erhältlich.