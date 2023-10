The Lamplighters League: Sehr enttäuschende Verkaufszahlen für Paradox

Entlassungen schon vor Release

Anfang diesen Monats erschien mit The Lamplighters League (im Spiele-Check) der neueste Titel von Harebrained Schemes (Battletech, Shadowrun Returns) für PC und im Game Pass. Wie Paradox nun schon eine Woche später per Pressemeldung bekannt gab, bleibt der Verkaufserfolg des Strategie-Titels mit Indy- und Lovecraft-Flair weit hinter den Erwartungen.

Von Fredrik Wester, CEO von Paradox Interactive heißt es:

The Lamplighters League ist ein spaßiges Spiel mit vielen Stärken. Obwohl wir leicht positive Spielerzahlen im Abo-Segment sehen, war die kommerzielle Rezeption zu schwach, was offen gesagt eine große Enttäuschung ist. Spiele-Projekte sind von Natur aus riskant, aber am Ende des Tages haben wir nicht auf dem Level performt, das wir hätten erreichen sollen. Das ist schmerzhaft, aber ermutigt uns, die Ärmel hochzukrempeln und es besser zu machen.

Paradox werde die rund 320 Millionen Schwedischen Kronen Entwicklungskosten (circa 27,67 Millionen Euro) nicht wieder einspielen und daher wird das Spiel in der Vorschau auf den Quartalsbericht nicht mehr als Einnahmequelle sondern Kostenfaktor geführt. Gegenüber PCGames gab Paradox an, dass es aber momentan keine Änderungen zu den Post-Launch-Plänen für das Spiel gebe. Das Magazin sprach auch einen Beitrag im Branchenforum Resetera an, wonach bereits im Juli 2023 rund 80 Prozent des Teams von Harebrained Schmes entlassen worden sei. Ein Sprecher von Paradox nannte keine konkreten Zahlen, bestätigte aber: Es wurden im Sommer die Mitarbeiterzahlen des Studios signifikant reduziert, als The Lamplighters League die finale Entwicklungsphase erreichte und der Launch vorbereitet wurde.