Counter-Strike 2 wird keine macOS-Version bekommen

PC

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Der kürzlich veröffentlichte Shooter Counter-Strike 2 soll anders als der Vorgänger keine Version für macOS bekommen. Das schrieb Valve in einem Supportartikel. Demnach werde für 32-Bit- und DirectX-9-Betriebssysteme genauso keine Version des Spiels erscheinen wie für macOS. Das Spiel unterstützt also auch in Zukunft nur die 64-Bit-Versionen von Windows und Linux. Valve gibt an, dass von dem Supportende weniger als 1 Prozent aller aktiven Spieler des Vorgängers Counter-Strike - Global Offensive betroffen seien.

Counter-Strike 2 erschien Ende September auf eine Art und Weise, die diese Entscheidung für betroffene Spieler besonders schmerzhaft machen dürfte: Es ersetzte CSGO in den Steam-Bibliotheken. Mac-Spieler wurden also mit dem neuen Spiel konfrontiert, das sie gar nicht starten konnten und woran sich nun auch nichts mehr ändern soll. Seid ihr betroffen, wird euch von Valve eine Rückerstattung für die Kosten des Prime-Status zugestanden, wenn die hauptsächliche Spielzeit unter macOS stattfand und das Spiel nach der Ankündigung der CS2-Beta im März dieses Jahres und dem Release im September mindestens einmal gestartet wurde.

Valve verweist weiterhin auf eine Legacy-Version von CSGO, die ihr noch nutzen könnt - diese werde aber ab 1. Januar 2024 ebenfalls nicht mehr unterstützt. Sie würde danach weiterhin funktionieren, aber mit dem Game Coordinator verbundene Funktionalität wie das Inventar könnte mit der Zeit kaputtgehen.