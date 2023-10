PM: Der Drums Rock DLC Legendary Mix Vol I mit The Offspring ist jetzt erhältlich (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Das Warten hat ein Ende, liebe Rocker. Der neue DLC Legendary Mix Vol I ist für Drums Rock erschienen. Eine Reihe von namhaften Bands der unterschiedlichsten Stilrichtungen werden Teil von Drums Rock. Dazu gehören The Offspring, eine der berühmtesten amerikanischen Punkrock-Bands, die in Drums Rock einen ihrer kultigsten Songs präsentiert: You’re Gonna Go Far, Kid – ein Song mit speziellen Patterns, bei dem ihr euch wie der Drummer von The Offspring fühlen werdet.

Legendary Mix ist ein Pack voller Bands, die als Ikonen der Rockgeschichte gelten. Eine weitere großartige Band ist Spacehog mit ihrem Song In the Meantime, das durch einen gewissen Superhelden-Film bekannt wurde. Dieser Song stellt im Spiel besonders auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad eine große Herausforderung dar.

Daneben könnt ihr auch Bands wie Collective Soul mit ihrem Song Shine und Lit mit My Worst Own Enemy erleben– kultige Bands, die in verschiedenen Spielen vorkommen.

Bei Garage51 suchen wir nach Songs, die ein breites Publikum ansprechen, die aber vor allem Spaß machen sollen. Und genau da kommen diese Bands ins Spiel:

The Offspring: You’re Gonna Go Far, Kid

Spacehog: In the Meantime

Collective Soul: Shine

Lit: My Own Worst Enemy

Dieses Pack ist unsere erste Zusammenarbeit mit Warner Music und der Auftakt für weitere großartige DLCs, die noch kommen werden.

Eine neue Kollaboration ist ebenfalls kostenlos verfügbar, und zwar mit dem renommierten Spiel Demeo. Mit diesem neuen Update könnt ihr einen Song basierend auf dem Original Soundtrack von Demeo und eine Reihe von Skins spielen, die von Demeo inspiriert sind.

Demeo ist ein Spiel mit einem epischen Soundtrack, weshalb wir bei Garage51 uns an Resolution Games gewandt haben. Unsere Leidenschaft für Videospiele machte diese Kollaboration möglich– Demeo kommt zu Drums Rock mit einem Song, der euch das Gefühl gibt, Dungeons zu durchforsten.

Der DLC Legendary Mix Vol I ist jetzt separat erhältlich. Zusätzlich ist die Kollaboration mit Demeo kostenlos erhältlich.