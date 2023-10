The Outlast Trials: Doku über Entwicklungsgeschichte erschienen

PC

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Der kanadische Entwickler Red Barrels ist für seine Reihe Horror-Stealth-Spiele bekannt. In Outlast (im Test, Note 7.5) fandet ihr euch allein in einer Anstalt für Geisteskranke wieder, an deren Patienten grausame Experimente durchgeführt wurden. In Outlast 2 (im Test, Note 7.5) wiederum wart ihr in im Lager einer Sekte gestrandet und musstet eure Frau wiederfinden.

Für den dritten Teil The Outlast Trials (im Early-Acces-Check) jedoch änderte das Studio das Konzept deutlich ab: Statt eine dritte Solo-Geschichte nach dem bisherigen Muster zu veröffentlichen, wurde das etablierte Gameplay zu einer Level-basierten Multiplayer-Erfahrung mit Meta-Progression umgestrickt. Es fällt nicht schwer, sich vorzustellen, dass diese Neuausrichtung die Entwicklerinnen und Entwickler vor so einige Herausforderungen gestellt hat. Die Kollegen von The Ecaspist beleuchten nun in einer auf Youtube veröffentlichten Dokumentation sowohl die Hochs als auch die Tiefs der Entstehungsgeschichte von The Outlast Trials, das sich nach wie vor im Early-Access-Stadium befindet.