GG-intern: User Nivek242 erreicht zweithöchsten Rang 33

Nivek 242 ist ein vorbildlicher User! Denn neben ganz unbedeutenden, nebensächlichen Faktoren wie dem, dass er in 14 Jahren und 20 Wochen GamersGlobal (Mitgliedsausweisnummer: 563) 750.729 EXP verdient hat – sowas schafft Maverick bekanntlich vor dem Frühstück – oder aktuell 1.640.479 GG-Gulden auf dem Konto hat (womit er, bei unbedachter Nutzung, das interne Währungssystem ernsthaft in Bedrängnis bringen könnte): Er aktualisiert regelmäßig seinen Status! Das gelingt nur wenigen Usern von GamersGlobal, und auch nur wenigen Chefredakteuren.

Den überwiegenden Teil seiner EXP verdiente Nivek242 als Archivar, legte also emsig Steckbriefe und Co. an, auf die viele andere Bereiche von GamersGlobal.de aufbauen. Er unterstützt uns aber auch seit 137 Monaten (!) ununterbrochen als Premium-Abonnent und gehört seit langem zu den "Diamantis", die freiwillig besonders viel zahlen. Auch bei den Crowdfundings der Vergangenheit und Gegenwart hat uns Nivek immer wieder sehr beträchtlich unterstützt.

Für all das – nicht zuletzt aber für die sich dadurch ausdrückende Wertschätzung – bedankt sich die GamersGlobal-Redaktion von Herzen! Wir hoffen außerdem, Nivek242 demnächst bei uns in der Redaktion begrüßen zu dürfen.