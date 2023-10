Ubisoft verschiebt Start von Crossover-Shooter XDefiant

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Bei Ubsioft San Francisco entsteht mit XDefiant ein Multiplayer-Shooter, bei dem jede Klasse einer Fraktion aus Ubisoft-Titeln angehört. So gibt es etwa die Cleaners aus The Division als Assault-Klasse und als Heiler Libertad aus Far Cry 6.

Eigentlich sollte nach einem letzten offenen Test im Sommer XDefiant als F2P-Titel in diesem Jahr mit einer Vor-Saison starten, bei der Deadsec aus Watch Dogs als Fraktion freischaltbar sein sollte. Statt einer Ankündigung des Start-Datums folgt aber nun in den sozialen Medien ein Statement zur Verschiebung des schnellen Shooters.

Laut Entwicklerteam seien beim Player Test die Fraktionen, das schnelle Gunplay und die Ziel-basierten Modi gut angekommen, dennoch hätten sich "einige Inkonsistenzen" gezeigt. Genaueres zu den Gründen der Verschiebung gibt es nicht und auch keinen ungefähren Starttermin.