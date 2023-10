Playstation 5: Schlankere Modelle vorgestellt

PS5

Sony hat neue Modelle für die Playstation 5 und Playstation 5 Digital Edition vorgestellt. Am auffälligsten ist die Veränderung des Formfaktors. Das Volumen ist im Vergleich zu den Vorgängermodellen um 30 Prozent reduziert, das Gewicht ist um 18 Prozent bei der Disc-Version und 24 Prozent bei der Digital Edition verringert. Statt der bisherigen durchgängigen Abdeckplatten auf jeder Seite gibt es nun je zwei unterteilte, von denen die obere in glänzender Optik gehalten ist, die untere in matter Optik. Einen Eindruck könnt ihr euch in der Screenshot-Galerie verschaffen.

Technisch ändert sich wenig. Die Kapazität der internen SSD steigt von 825 GB auf 1 TB, der USB-A-Anschluss in der Front wird durch einen USB-C-Anschluss ersetzt. Käufer der Digital Edition können ein separates Ultra HD Blu-ray Disc-Laufwerk für 119,99 Euro erwerben. Im Lieferumfang enthalten ist ein horizontaler Ständer, ein vertikaler Ständer wird separat für 29,99 Euro verkauft.

Die Unverbindlichen Preisempfehlungen für die überarbeiteten Modelle lauten unverändert 549,99 Euro für die Disc-Version und 449,99 Euro für die Digital Edition. Wer von euch sich die "Slim"-Modelle unter den Weihnachtsbaum legen will, wird vermutlich enttäuscht werden. Die Markteinführung erfolgt ab November in den USA und wird "in den folgenden Monaten" weltweit fortgesetzt. Ein genauer Termin für den Start in Deutschland, Österreich und der Schweiz steht somit noch nicht fest.