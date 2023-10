PM: PlayStation Plus: Bei diesen 7 Games erhaltet ihr mit einem Abo tolle Extra-Inhalte (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

PlayStation Plus-Mitglieder wissen natürlich, dass ihr euch nicht nur in spannende Online-Partien stürzen oder Spielstände in der Cloud speichern könnt, sondern ihr dürft euch auch regelmäßig auf neue Spiele freuen. Was ihr eventuell noch nicht wisst: Mit PS+ erhaltet ihr bei einigen F2P-Games ebenfalls kostenlosen Zugriff auf exklusive Boni. Die Boni wechseln mit der Zeit, es lohnt sich also, immer wieder nachzuschauen, was es alles Neues gibt!

Nachfolgend stellen wir euch einige beliebte Free2Play-Highlights und die Boni, die ihr mit PlayStation Plus darin ergattern könnt, vor. Ob ihr die Essential-, Extra- oder Premium-Stufe besitzt, ist hierfür übrigens nicht ausschlaggebend.

Wir beginnen mit dem Shooter-Hit Apex Legends aus dem Hause Respawn Entertainment. Das Multiplayer-Spin-off der Titanfall-Reihe konnte seit seinem Start Millionen Spieler in seinen Bann ziehen und erfreut sich dank vielfältiger Maps, einzigartiger Spielfiguren und eines tollen Gunplays nach wie vor großer Beliebtheit.

Mit PlayStation Plus erhaltet ihr ein exklusives Spielpack, das ihr kostenlos herunterladen könnt. Darin enthalten sind zwei Charakter-Skins (Rampart und Wraith), zwei Waffen-Skins (LMG ‘Devotion’ und VK-47 Flatline) sowie zwei Abzeichen (Rampart und Wraith).

Mit Call of Duty: Warzone wagte die altehrwürdige Ego-Shooter-Reihe aus dem Hause Activision Blizzard den Sprung auf das hart umkämpfte Battle Royale-Schlachtfeld und das mit gewaltigem Erfolg. Schnell konnte der Titel Fans knallharter wie schneller Multiplayer-Gefechte in seinen Bann ziehen und daran dürfte sich so schnell auch nichts ändern!

PlayStation Plus-Abonnenten erhalten übrigens exklusiven Zugriff auf das spezielle Kampfpaket (Shogun). Dieses enthält einen Operator-Skin für Oni, zwei Waffenbaupläne, sowie eine animierte Visitenkarte, einen Talisman, einen Sticker und ein animiertes Emblem.

Die knuffig anzuschauenden Charaktere in Fall Guys kamen, sahen und siegten, wie es so schön heißt. Obwohl es hier weitaus weniger bleihaltig zugeht als in den vorherigen Games auf unserer Liste, sind die Mehrspielergefechte hier mindestens ebenso chaotisch und spaßig. Die absurden Wettkämpfe um die Krone garantieren immer einige Lacher.

Für PS+-Mitglieder haben sich die Verantwortlichen Epic Games etwas ganz Besonderes ausgedacht, denn diese können sich mit dem Sackboys-Abenteuer-Paket ein Sackboy-Kostüm überstreifen! Zudem enthält dieses einen Tanz-Emote, den Strickritter-Spitznamen, ein Muster und ein Namensschild im Stile des sympathischen kleinen Kerlchens.

Wo könnt ihr mit Jedi-Rittern gegen Hexer, DC- und Marvel-Helden sowie Super-Saiyajin antreten? Richtig, im F2P-Megahit Fortnite, der sich seit seinem Start zu einem regelrechten Phänomen gemausert hat. Während diverse Kollaborationen mit bekannten Franchises dazugekommen sind, ist das fesselnde Shooter-Gameplay erhalten geblieben.

Wenn ihr ein PlayStation Plus-Abo habt, erhaltet ihr auch in diesem Multiplayer-Hit exklusive Inhalte, genauer gesagt das sogenannte Farbecht-Ausrüstungspaket. Dieses beinhaltet einen speziellen Hängegleiter mit dem Kritzelchens Segel-Design und dem Aufgekratzt-Emote, mit dem ihr eurer Freude auf dem Schlachtfeld Ausdruck verleihen könnt.

Genshin Impact erfreut sich seit seinem Start vor nunmehr gut drei Jahren großer Beliebtheit, was nicht nur der leidenschaftlichen Community, sondern auch der anhaltenden Unterstützung von miHoYo zu verdanken ist. Die offene Spielwelt von Teyvat hat enorm viel zu bieten und zieht euch mit ihren abwechslungsreichen Umgebungen in ihren Bann. Doch auch das Gameplay des Gacha-Titels weiß zu überzeugen.

Alle PlayStation Plus-Mitglieder bekommen dank ihres Abos gewissermaßen einen prallgefüllten Geschenkkorb für das Action-Rollenspiel. Darin enthalten sind Objekte, die ihr zur Verbesserung eurer Spielfigur und eurer Waffen benötigt, sowie Geld und Items, die euch Zugriff auf Belohnungen erlauben. Genauer erhaltet ihr 20x Eines Helden Weisheit, 15x Mystisches Verstärkungserz, 50.000 Mora und 2x Zerbrechliches Harz.

Doch Achtung: Dieses Angebot endet am 7. November 2023!

Der beliebte Helden-Shooter Overwatch 2 bietet seit seinem Start im Oktober 2022 packende 5v5-Multiplayergefechte, in denen sich sowohl bekannte Fanlieblinge wie Hanzo und Mercy gegen Neulinge wie Illari sowie Kiriko miteinander messen. Neben bereits vertrauten Spielmodi bietet euch der Invasion-Modus eine komplett neue Herausforderung.

die ihr mit dem Bonuspaket: Schwirrlicht für Tracer erhaltet, passen übrigens perfekt zum jüngst offiziell begonnenen Herbst. Mit dem namensgebenden Schwirrlicht-Skin erhaltet ihr ein neues Aussehen für Heldin Tracer, das genau richtig für die Zeit rund um Halloween ist. Zudem könnt ihr im Battle Pass 5 Stufen überspringen.

Seit mehr als acht Jahren ist Rocket League aus der Multiplayerszene kaum mehr wegzudenken. Das Spielprinzip ist denkbar simpel und deshalb genial, denn das Runde muss ins Eckige, nur eben mit Autos! Selbstverständlich hat der Mehrspieler-Hit noch viel mehr zu bieten, ihr könnt euch etwa in aufregenden Wettkämpfen messen.

Damit ihr aus der Masse herausstecht, könnt ihr euer Fahrzeug mit dem PlayStation Plus-Paket einen ganz besonderen Look verpassen. Dieses gewährt euch Zugriff auf die SKB-Farbkombination, die aus mehreren Items in zwei Blautönen besteht. Bei diesen handelt es sich um die Asik SKB-Hightech-Räder, den Starker Schuss SKB-Boost, den Narwal SKB-Merc-Aufkleber und einen mythischen Einhorn SKB-Dachaufsatz.

In der Welt des MMORPGs Tower of Fantasy steht die Menschheit am Abgrund, denn nach einer Krise ist diese inzwischen nur noch ein karges Ödland. Doch womöglich gibt es noch einen Hoffnungsschimmer. Als Wanderer durchstreift ihr die Open-World Aida, um die Wahrheit aufzudecken und natürlich ein spannendes Abenteuer zu erleben.

Nur PlayStation Plus-Abonnenten erhalten Zugriff auf den Impact Promotion-Bonus, der verschiedene überaus nützliche Items umfasst, die ihr für die Verbesserung eurer Ausrüstung benötigen könnt. Genauer erhaltet ihr hiermit 200x Dunkler Kristall, 10x Matrix-Datenpaket II, 10x Waffenbatterie II, 1x Lebenskraftlösung, 10000x Gold.

Doch Achtung: Dieser Bonus ist nur noch bis zum 9. November 2023 verfügbar!

Damit sind wir nun auch schon am Ende unseres kleinen PlayStation Plus-Specials angelangt. Habt ihr PlayStation Plus und möchtet euch einen dieser exklusiven Boni schnappen? Verratet es uns gerne unten in den Kommentaren!