PM: Wie Lords of the Fallen immersive PS5-Features nutzt (Sony Playstation Blog)

Seid gegrüßt, Lampenträger. Nächsten Freitag, am 13. Oktober startet Lords of the Fallen, das erste Spiel von Hexworks. Wir hoffen, ihr erlebt fantastische Abenteuer in der epischen und erschreckenden Welt, an deren Entwicklung wir die letzten drei Jahre so sorgfältig gearbeitet haben. Lords of the Fallenist das erste Action-RPG, das auf der Unreal Engine 5 basiert – dank der Kombination aus der Power der PlayStation 5 und den einzigartigen Features des DualSense Wireless-Controllers erwartet euch ein immersives Erlebnis wie nie zuvor.

Lords of the Fallenist ein spannendes Dark Fantasy-Game, das ein Jahrtausend nach der Verbannung des Dämonengottes Adyr aus dem verwüsteten Land Mournstead spielt. Aber natürlich verschwindet das Böse nie ganz. Eine Seuche breitet sich aus, die seine furchterregende Wiederkehr ankündigt, und es liegt an euch, den Umhang eines Dunklen Kreuzritters anzulegen, um Adyrs Lakaien zu vernichten und ihn zurück in die Verbannung zu schicken. Um diese schwierige Aufgabe zu bewältigen, nutzen Spieler die Energie einer mächtigen, übernatürlichen Lampe, eines Objekts gottloser Macht, die es ihnen ermöglicht, nahtlos und in Echtzeit zwischen Axion, dem brutalen Reich der Lebenden, und Umbral, dem albtraumhaften Totenreich, hin und her zu reisen.

Dank der PlayStation 5 und ihrer ultraschnellen SSD konnten wir unsere Vision von nahtlosen Übergänge zwischen zwei Welten umsetzen, während Spieler mit den einzigartigen DualSense-Features noch tiefer in die umfangreiche Welt eintauchen werden. Die adaptiven Trigger des DualSense Wireless-Controllers gaben uns die Möglichkeit, jede Waffengruppe intensiv spürbar zu machen – mithilfe von unterschiedlichen Widerstandsstufen beim Betätigen des Abzugs, wodurch die imaginäre Waffe in der Hand fast greifbar erscheint. Während beispielsweise leichte Waffen und Armbrüste einen niedrigeren Widerstand aufweisen, fühlen sich mittelschwere und schwere Waffen sehr viel substanzieller an. Bögen weisen sogar einen noch höheren Abzugswiderstand auf, um das Spannen der Sehne vor dem Schuss auf ein anvisiertes Ziel zu imitieren.

Für mehr Immersion fühlen Spieler bei der Nutzung schwerer geladener Angriffe dank dem DualSense Wireless-Controller die Ladung an den Fingerspitzen: Ist der Abzug fast bis zum Anschlag gezogen, blockiert er, bis die Attacke schussbereit ist. Erst dann können sie den Abzug betätigen und so die ganze verheerende Kraft des Angriffs nutzen.

Haptisches Feedback ist ein besonders wichtiges Tool, das es Spielern ermöglicht, alle leichten und schweren Angriffe zu spüren. Wir haben dafür gesorgt, dass sie genau wissen, wann ihr Dunkler Kreuzritter einen gegnerischen Treffer einsteckt oder Fallschaden erleidet. Auch der Übergang zwischen Axiom und Umbral ist nach dem ersten Ableben spürbar, genau wie das verheerende Echo brüllender Bosse. Stets sicher in der Rechten des stillen Protagonisten bringt auch die übernatürliche Lampe den DualSense sanft zum Vibrieren, wenn ihr euch bestimmten Hotspots in Mournstead nähert.

Aber nicht nur die Haptik von Lords of the Fallen wird durch den DualSense Wireless-Controller ermöglicht bzw. verbessert … Es wird auch eine zusätzliche Soundebene geschaffen. Die gefahrvolle Reise, auf die sich Spieler begeben, ist nicht nur über die Full-3D-Soundanlage der PS5 hörbar, sondern auch über den Controller-Lautsprecher, der jeden Schritt des Dunklen Kreuzritters wiedergibt. Wann immer Spieler eine Waffe gegen ihre Feinde einsetzen – ob nun eine von hunderten Nahkampf- und Fernwaffen oder magischer Zauber – hören sie auch diese einzigartigen Geräusche aus dem Controller-Lautsprecher.

Zu guter Letzt dient der Lautsprecher des DualSense Wireless-Controllers als Träger für die Sounds, die aus der mysteriösen Umbral-Lampe dringen. Dieses unirdische, übernatürliche Relikt, das der frischgebackene Dunkle Kreuzritter zu Spielbeginn findet, säuselt euch im Verlauf verschiedener Ereignisse Botschaften zu: ob ihr euch nun interessanten Orten in Umbral nähert oder die Soul Flay-Mechanik der Lampe nutzt, um den Leibern deiner Opfer die Seelen zu entreißen.

Das Zusammenspiel aus dem umfangreichen, ansprechenden Sounddesign von Lords of the Fallen und den oben genannten Audiodetails verleiht dem hörbaren Gesamterlebnis eine zusätzliche Ebene, sodass die Geräusche der bedrückenden Aufgaben, denen Spieler sich in Axiom und Umbral stellen müssen, immer präsent bleiben.

Lords of the Fallen ist ab sofort vorbestellbar und erscheint am 13. Oktober für PlayStation 5.