PM: PlayStation Store: Top Downloads im September 2023 (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Schauen wir doch mal, welche Spiele für PS5, PS4, PS VR2, PS VR und welche Gratis-Games diesen Monat die Download-Charts bevölkern. In Amerika sind die Neuerscheinungen NBA 2K24, Baldur’s Gate 3 und Mortal Kombat 1 an die Spitze der Top-PS5-Downloads geklettert. Bei PS VR2 ist Crossfire: Sierra Squad in beiden Regionen von Platz vier auf Platz eins hochgeschnellt.

Die vollständige Liste gibt es unten. Welche Spiele zockt ihr diesen Monat?

*Die Produktnamen können sich von Region zu Region unterscheiden

*Upgrades nicht gewertet

*Die Produktnamen können sich von Region zu Region unterscheiden

*Käufe nur im PS Store. Spiele-Upgrades oder Spiele als Teil eines Hardware-Bündels wurden nicht gewertet