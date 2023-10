PM: Honkai: Star Rail Version 1.4 erscheint morgen für PS5 (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Trailblazer! Ich freue mich, dir mitteilen zu können, dass unser neues Weltraumfantasie-RPG, Honkai: Star Rail, kostenlos für die PlayStation®5 erhältlich sein wird. Schon bald kannst du an Bord des Astralexpresses gehen, ein wundersames Universum zusammen mit einzigartigen Figuren erkunden und ein episches interastrales Abenteuer starten!

Wir glauben, dass die PS5™ die ideale Plattform für Honkai: Star Rail ist. Sie bietet den Spielern die Möglichkeit, atemberaubendes Gameplay in der ursprünglichen 4K-Auflösung zu erleben und in die komplexen Details der interstellaren Reise einzutauchen. Mit den fortschrittlichen technischen Features der PS5™, wie der beeindruckenden SSD-Leistung, war unser Team in der Lage, das Gameplay und die Grafik weiter zu optimieren und den Spielern ein außergewöhnliches Erlebnis zu bieten.

Deine Reise in Honkai: Star Rail beginnt in der Herta-Raumstation, einer futuristischen Raumstation voller fortschrittlicher Technologie. Dieser Ort gehört Frau Herta von der Geniusgesellschaft und wurde ursprünglich eingerichtet, um einzigartige Gegenstände zu sammeln, die als Kuriositäten bekannt sind. Im Laufe der Zeit entwickelte die Raumstation sich zu einem wissenschaftlichen Forschungszentrum, das von Hertas Anhängern geleitet wird. Hier triffst du auf Kafka, eine elegante Stellaron-Jägerin, die ein Stellaron in deinen Körper steckt, während die Antimaterie-Legion Chaos verursacht.

Zu Beginn der Reise geht es mit der Express-Besatzung nach Jarilo-VI, ein eisbedeckter Planet, der unter seiner eisigen Oberfläche Geheimnisse und Gefahren verbirgt. Hier hat der Ewige Frost fast alle Lebewesen ausgerottet. In dieser trostlosen Umgebung gibt es jedoch noch die letzte Bastion der Menschheit – Belobog. Belobog ist in zwei Teile geteilt: die Oberwelt und die Unterwelt. Das Leben in der Oberwelt ist wohlhabend und friedlich, und überall auf der Straße sind Heizungen aufgestellt, um die Kälte zu vertreiben. Die Unterwelt hingegen ist ein verlassener Ort mit vielen Ruinen. Während deines Aufenthalts in Jarilo-VI triffst du Menschen mit einzigartigen Persönlichkeiten, die deine zukünftigen Gefährten werden könnten. Versuche, den Konflikt zwischen der Oberwelt und der Unterwelt zu lösen, und entdecke die Wahrheit über diese postapokalyptische Welt.

Sobald du Belobog verlässt, wirst du auf die Luofu stoßen – eine der galaktischen Flotten der Xianzhou-Allianz. Dieses Schiff im Silkpunk-Stil beherbergt drei große Spezies: Vidyadharas, Foxianer und Xianzhou-Einheimische. Die kollektive Weisheit und die Zusammenarbeit zwischen den drei Völkern gewährleisten die Sicherheit der Allianz. Unter dem Wohlstand der Xianzhou lauern jedoch Gefahren, und die verschiedenen Ereignisse rund um die Unsterblichkeit werden dich mitten in eine massive, von einem Stellaron verursachte Krise hineinziehen.

Die neuste Version „Aufgeschreckt aus einem Wintertraum“ von Honkai: Star Rail ist offiziell erhältlich! Das kommende Update bringt brandneue Gebiete, darunter Altes Waffentestgelände und Säulen der Schöpfung, sowie das aufregende Videospiel „Ätheriumkrieg“ und die Aktion „Endlose Ebene“ innerhalb der gefeierten Universum-Simulation!

Sobald du die Krise des Himmelsbaums auf der Xianzhou Luofu erfolgreich gelöst hast, triffst du Topaz auf Jarilo-VI wieder. Topaz ist eine hochrangige Führungskraft in der Abteilung für strategische Investitionen der Interastralen Friedenskorporation (IFK) und reist nach Jarilo-VI, um sich um interastrale Geschäftsangelegenheiten zu kümmern. Auch die Besatzung des Astralexpresses wird in die Streitigkeiten zwischen diesem gefrorenen Planeten und der IFK verwickelt.

Außerdem bist du herzlich zu „Ätheriumkrieg“ eingeladen, einem universell anerkannten Videospiel. Teilnehmer müssen „Äthergeister“ (digitale Repliken von Kreaturen) einsetzen, um ihre eigenen Kampfgefährten aufzubauen und zu trainieren. Um einen Platz in dem Turnierfestival zu sichern, müssen in Siegerzonen in verschiedenen Gebieten Äthergeister gesammelt und verbessert werden. Wenn du im Wettbewerb vorankommst, erhältst du Zugang zu den noch furchterregenderen „Overlord-Äthergeistern“, die entwickelt werden können, um ihre Kampffähigkeiten zu verbessern. Je weiter du im Wettbewerb voranschreitest, desto erbitterter werden die Kämpfe!

In Version 1.4 können drei neue Figuren dem Team beitreten, Jingliu, Topaz & Kontie und Guinaifen, und dazu noch unsere alte Freundin Seele!

Jingliu ist eine lebende Legende der Xianzhou-Flotte. Als Mitglied des Hohen Wolkenquintetts war sie einst die mächtigste Schwertmeisterin auf der Luofu sowie die Meisterin von Jing Yuan. Laut den Aufzeichnungen der Xianzhou ist sie vor dem Ausbruch von Mara der Zehn-Fürsten-Kommission beigetreten, und wurde anschließend im Kerker der Ketten eingesperrt. Die berühmte Konfrontation mit ihrem Lehrling Jing Yuan fand erst später statt. Was danach geschah und warum sie auf die Luofu zurückkehrte, bleibt ein Geheimnis. Jingliu ist eine Eisfigur, die dem Pfad der Zerstörung folgt und im Kampf zwei verschiedene Zustände verwendet. Ob als Eisschönheit im Normalzustand oder rotäugig nach der Seelenwanderung, Jingliu ist eine unglaublich gute Schwertmeisterin!

Du wirst auch Topaz, einen aufsteigenden Stern der IFK, und Kontie, ein Warp-Sparschwein und Topaz’ Partner bei der Arbeit und im Kampf, treffen. Kontie hat ein ausgeprägtes Gespür dafür, Reichtum zu erschnüffeln, und kann daher auch bei Aufgaben helfen, die mit Sicherheitskontrollen, dem Eintreiben von Schulden und Versicherungswissenschaften zu tun haben. Gemeinsam mit Topaz durchquert es den Kosmos und schlichtet alle Schuldenstreitigkeiten, die den Betrieb der IFK gefährden könnten. Topaz & Kontie sind vom Typ Feuer und folgen dem Pfad der Jagd. Ihre Intelligenz wird sicher auch der Besatzung des Astralexpresses bei ihren Expeditionen helfen. Trailblazer können im Kampf unterhaltsame Interaktionen erleben und die einzigartigen Effekte und Schäden nutzen, um jegliche Hindernisse auf ihrer interstellaren Reise zu überwinden.

Eine weitere Figur, Guinaifen, wird ebenfalls die Bühne betreten. Sie ist eine Straßenkünstlerin mit vielen Talenten wie Livestreaming und Kuaiban. Obwohl sie keine Einheimische der Xianzhou ist, begeistert sie sich für deren umfangreiche und tiefgründige Kultur. Guinaifen ist eine Feuerfigur und folgt dem Pfad der Nichtigkeit. Ihre Fähigkeit ist mit Feuerwerkskörpern verbunden, mit denen zufälligerweise laut den uralten Legenden der Xianzhou die Bewohner furchterregende Bestien abwehrten. So erlangte sie die Unterstützung der Xianzhou-Bewohner.

Natürlich hat die Geschichte von Honkai: Star Rail gerade erst begonnen. Neue Inhalte werden den Spielern auch weiterhin in Form von Versions-Updates präsentiert, die völlig neue Spielerlebnisse bieten. Wir heißen Spieler auf der ganzen Welt herzlich willkommen, sich uns in diesem fesselnden Weltraum-Abenteuer auf der PS5™ anzuschließen und zum Protagonisten dieses gewaltigen Abenteuers zu werden, in dem es noch so viel mehr zu entdecken und zu erwarten gibt!