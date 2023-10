PM: NBA 2K24 – Mein TEAM: Das ist neu (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Zum ersten Mal in der Geschichte von NBA 2K steht euch in NBA 2K24 Crossplay in allen Spielmodi zur Verfügung. So könnt ihr euch unter anderem im Triple Threat Online: Co-Op des beliebten Mein TEAM-Modus mit Spielerinnen und Spielern auf der aktuellen Konsolengeneration zusammenschließen oder gegeneinander antreten. Zusätzlich bedeutet dieses brandneue Feature für euch, dass sich die Wartezeiten bei der Spielersuche auch in allen Online-Modi von Mein Team deutlich verkürzen. Was euch sonst noch an spannenden Neuerungen und Verbesserungen auf dem Weg zu eurem Dream-Squad Squad erwartet, möchten wir euch jetzt vorstellen.

Wer im „Mein TEAM“-Modus von NBA 2K24 unterwegs ist, wird ziemlich schnell auf die sogenannten „Mein Team“-Punkte – kurz MTP – treffen. Nach dem Abschluss einer Partie werden Spieler mit dieser virtuellen Währung belohnt. Die Menge der Punkte, die ihr dabei erhaltet, ist immer von eurer Leistung im jeweiligen Match abhängig. Solltet ihr zum Beispiel als Sieger eines Duells hervorgehen, bekommt ihr mehr MTPs als bei einer Niederlage. Aber ganz egal, wie ihr künftig abschneidet – 2K verteilt nun deutlich mehr MTP als das bisher der Fall war.

Diese MTP-Upgrades verleihen euch mehr Flexibilität beim Aufbau einer Mannschaft. In allen Spielmodi, die „Mein TEAM“ aktuell zu bieten hat, wurden die Verdienstraten nahezu um das Doppelte erhöht. Sobald sich ein paar MTP auf dem Konto befinden, könnt ihr die Währung unter anderem auf dem Pack-Markt oder für den direkten Kauf von Spielerkarten auf dem neuen Spielermarkt einsetzen. Übrigens erhaltet ihr MTP auch, wenn ihr Spielerkarten wieder verkauft. Hier wurde die Menge, die ihr beim Schnellverkauf erhaltet, ebenfalls etwas erhöht.

Das Auktionshaus wurde in NBA 2K24 durch den brandneuen Spielermarkt ersetzt. Beinahe alle Karten, die die Basketball-Simulation zu bieten hat, können dort direkt mit MTP oder VC gekauft werden. Und es wird sich lohnen, wenn man regelmäßig mal beim Spielermarkt vorbeischaut. Neben den einzelnen Spielerkarten der NBA-Mannschaften, gibt es dort auch einen vergünstigten Deal des Tages sowie spezielle Kartenreihen mit exklusiven Motiven der Profis.

Eine weitere Besonderheit auf dem Spielermarkt sind außerdem die Sammlungsbelohnungen. Wenn ihr eine komplette Kartenreihe vervollständigt habt, erhaltet ihr zusätzlich noch eine Bonuskarte obendrauf. Und die Werte dieser Karten können sich definitiv sehen lassen! Wer auf der Suche nach einem speziellen Spieler ist, dürfte mit der Filterfunktion schnell fündig werden. Das ist beispielsweise auch für den Gehaltsgrenze-Spielmodus durchaus interessant.

2K bringt in diesem Jahr ein bisschen Abwechslung in die Welt von Mein TEAM. Während ihr natürlich weiterhin eure Mannschaften ohne irgendwelche Spielerkarten-Einschränkungen in Partien schicken könnt, werden im neuen Gehaltsgrenze-Spielmodus eure Talente beim Aufbau eines Squads noch mehr gefordert! Hier geben die Entwickler alle zwei Wochen ein Gehaltslimit vor, das euer Team nicht überschreiten darf. Alle Karten haben dabei einen eigenen Gehaltswert, der – abhängig von der Leistung – unterschiedlich hoch ausfällt. Solltet ihr das Limit überschreiten, müssen Anpassungen vorgenommen werden. Sonst dürft ihr nicht teilnehmen.

Und auch der Ablauf einer Partie im Gehaltsgrenze-Spielmodus ist neu! Ein Match besteht hier aus zwei Hälften. Während ihr in der ersten Halbzeit (6 Minuten) versucht, so viele Punkte wie nur möglich zu sammeln, um einen Abstand zum Gegner aufzubauen, werdet ihr in der zweiten Hälfte nur noch ein bestimmtes Punktelimit erreichen müssen. Und diese Summe ist der Punktestand der führenden Mannschaft plus 24. Würde es zur Halbzeit also 30:22 stehen, würde das Team als Sieger hervorgehen, das in der zweiten Hälfte einen Punktestand von 54 als erstes erreicht. Eigene Ranglisten stehen für jede Gehaltsgrenze-Runde ebenfalls zur Verfügung.

Die Entwickler von NBA 2K24 haben ein offenes Ohr für die Wünsche und Anregungen der Community. So wurde beispielsweise das rege Feedback rund um den Pack-Markt umgesetzt und ihr habt nun mehr Optionen für garantierte Ziehungen der beliebtesten Pack-Typen sowie eine verbesserte Chance auf seltene Spielerkarten.

Nicht nur die Spieler auf dem Court können spielentscheidend sein, sondern auch die einzigartigen Boosts eures Coaches, die euer Team in bestimmten Spielsituationen kräftig unterstützen. Liegt beispielsweise das gegnerische Team in Führung, gewährt Headcoach Will Hardy einen satten Bonus von +2 auf das Offensiv-Rebound- sowie Defensiv-Rebound-Attribut. Mit den neuen Boosts holt ihr so das Optimum aus der Leistung einer Spielerkarte heraus.

Noch nie war es so einfach, im Level aufzusteigen, denn der Fortschritt in den Seasons von Meine KARRIERE und Mein TEAM werden in NBA 2K24 bis Level 40 kombiniert und unabhängig von Sieg oder Niederlage erhaltet ihr in diesem Jahr für jedes absolvierte Mein TEAM-Spiel EP. Auch im linearen Belohnungssystem werden Mein TEAM und Meine KARRIERE kombiniert. So erhaltet ihr in beiden Modi bei jedem Levelaufstieg eine kostenlose Season-Pass-Belohnung.