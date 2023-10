PM: Free Trial von The Crew™ Motorfest vom 10. bis 20. Oktober (Ubisoft News)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Düsseldorf, 9. Oktober 2023 – Ubisoft® gab heute bekannt, dass eine erneute Free Trial für The Crew Motorfest auf PlayStation, Xbox und PC stattfinden wird – vom 10. bis 20. Oktober. Nach dem überwältigenden Erfolg und der positiven Resonanz auf den Launch von The Crew Motorfest, haben nun auch Spielerinnen und Spieler die Möglichkeit den Titel kostenlos auszuprobieren, die zum Start des Spiels keine Gelegenheit dazu hatten. Bis zu fünf Spielstunden* sind möglich und der Spielfortschritt kann beim Kauf übernommen werden. Erstmals werden bis zu 20 % Preisnachlass angeboten.

In der Free Trial erleben Spielerinnen und Spieler die lebendige und farbenfrohe Open World der Insel O’ahu auf Hawaii. Im Zuge des Motorfest-Festivals entdecken sie die Autokultur aus ganz neuen Blickwinkeln in thematischen Kampagnen, spannenden Rennen und Live Events. Hunderte legendäre Fahrzeuge aus Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft können gesammelt werden, um die fahrerischen Fähigkeiten unter Beweis zu stellen und ebenfalls zur Legende zu werden. Ob allein oder mit einer Crew, die Möglichkeiten sich zu entfalten, Spaß zu haben und sich herauszufordern, sind endlos. Seit dem Launch wurden bereits neue Fahrzeuge und Strecken zu The Crew Motorfest hinzugefügt.

*Spielerinnen und Spieler, die bereits an der Free Trial im September teilgenommen haben, können an dieser Trial nicht mehr teilnehmen, aber eventuell vorhandene Restzeit aus der ersten Trial nutzen.

Developed by Ubisoft Ivory Tower, a studio based in Lyon, France, The Crew™ Motorfest lets players fulfill the driving bucket list of their dreams in one of the most exhilarating and vibrant open worlds ever created. Motorfest is a car-culture infused festival organized in one of the world’s most breathtaking locations: O‘ahu, one of the main islands of the Hawaiian archipelago. On their own or with friends, players can explore this galvanizing tropical playground behind the wheel of hundreds of the most legendary vehicles ever built. At every corner of the island, the festival offers infinite opportunities for pure fun, all forms of driving challenges, and invites them to explore incredible landscapes: from big city streets to volcano slopes, lush rainforests, idyllic beaches… They are free to follow the roads or forge their own path!