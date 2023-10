PM: Beat Saber veröffentlicht das Linkin Park x Mike Shinoda Music Pack (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Wir freuen uns sehr, euch unsere neueste Veröffentlichung präsentieren zu können: Ein Music Pack mit acht Tracks von Linkin Park und Mike Shinoda, darunter legendäre Hits und neue Songs. Heute ist ein ganz besonderer Tag für Beat Saber, denn erstmals erscheint ein neuer Song eines weltweit bekannten Künstlers zuerst auf unserer Plattform! Bevor die ganze Welt Mike Shinodas neuen Track „Already Over“ zu hören bekommt, erscheint dieser zuerst exklusiv für Beat Saber! Seine Fans können seine Musik hier zuerst genießen, zusammen mit Megahits von Linkin Park wie „Numb/Encore“, „Crawling“ und „Lost“.

“Ich bin total begeistert, erneut mit Beat Saber zusammenzuarbeiten und Fans und Spielern noch mehr Musik von mir, Linkin Park und Fort Minor bieten zu können. Vor allem freue ich mich aber darauf, meine neue Single ‚Aready Over‘ auf dieser Plattform zu veröffentlichen. Es ist eine unglaubliche Ehre, dass Linkin Park als erste Band ein zweites Music Pack erhält, und ich hoffe, dass alle viel Spaß an den neuen Tracks haben werden.“

Beim Design der Beatmaps für dieses Music Pack hatten wir unglaublich viel Material, von dem wir uns inspirieren lassen konnten. Treue Fans wissen natürlich, dass die Musik von Linkin Park und Mike Shinoda sich nicht in ein einziges Genre packen lässt, sondern sich mühelos zwischen Nu Metal, Hard Rock und Hip-Hop bewegt. Spieler haben die Möglichkeit, sich komplett in den pulsierenden Rhythmen der folgenden Tracks zu verlieren:

Already Over– Mike Shinoda

Crawling– Linkin Park

Fighting Myself– Linkin Park

In My Head– Mike Shinoda & Kaliee Morgue

Lost– Linkin Park

More The Victim– Linkin Park

Numb/Encore– JAY-Z, Linkin Park

Remember the Name (feat. Styles of Beyond)– Fort Minor

Das aktuelle Music Pack enthält Songs von drei verschiedenen Bands bzw. Künstlern: Linkin Park, Mike Shinoda und Fort Minor. Trotz der Überschneidungen in Bezug auf Bandmitglieder und Sound wollten wir Spielern jeweils einzigartige Beatmaps und Lichtshows bieten. Wir haben das jeweilige Logo der Künstler visuell in jeden Song integriert, unterstützt durch Zeichnungen an den Wänden und auf dem Boden, die den jeweiligen Künstlern ähneln, um das Spielerlebnis noch weiter zu individualisieren.

Die neue und verbesserte Umgebung ist ein Upgrade gegenüber dem ersten Music Pack, das wir 2020 veröffentlicht haben. Der Tunnel wird nun mithilfe unseres neuesten und fortschrittlichsten Beleuchtungssystem segmentiert. Diese Umgebung ermöglicht uns erstmals eine vollständige Kontrolle über sämtliche Elemente. Jede Lichtshow enthält auch Storytelling-Elemente, beispielsweise spielen wir auf eine Art und Weise mit dem Logo, die zum Songtext passt.

Bei der Arbeit an diesem Music Pack hatten wir besonders viel Spaß daran, eine Beatmap für einen exklusiven Track von Mike Shinoda zu erschaffen. Wir gehörten zu den Allerersten, die sich den Track anhören durften, und wir wollen Spielern natürlich eine Gänsehauterfahrung bieten, wenn sie den Song zum ersten Mal hören, während sie zum Beat lossäbeln und die fesselnde Lichtshow genießen.

Dies ist das zweite Beat Saber Music Pack mit Linkin Park. Das erste, extrem beliebte Music Pack mit 11 Songs erschien 2020. Zur Feier unserer neuesten Veröffentlichung haben wir dem ersten Music Pack verbesserte Umgebungen und Level spendiert, einschließlich Arc & Chain Notes. Spieler können auf simple Weise zwischen den Originalleveln und neuen Leveln wechseln. Diese Änderungen sind als kostenloses Update für alle verfügbar, die das erste Music Pack besitzen. Ihr müsst euer Spiel also nur aktualisieren.

Ihr habt mehrere Möglichkeiten, die Songs von Linkin Park und Mike Shinoda in Beat Saber zu genießen:

Das Linkin Park x Mike Shinoda Music Pack kostet 10,99€ (bzw. 1,99€ pro Song). Für alle Fans, die das erste Linkin Park Music Pack verpasst haben, gibt es das Combo Bundle mit dem heute erscheinenden neuen Music Pack und dem ersten Music Pack von 2020 (ihr bekommt also insgesamt 19 Songs!) für 21,99€. Und wenn ihr Beat Saber noch nicht besitzt, könnt ihr euch das ursprüngliche Linkin Park Music Pack, das neue Linkin Park x Mike Shinonda Music Pack und das Grundspiel von Beat Saber als Ultimate Bundle für nur 45,99€ sichern.

Allesamt jetzt erhältlich für PlayStation VR2 und PlayStation VR.